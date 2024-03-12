Появились новые тесты, демонстрирующие производительность будущего чипсета Qualcomm, Snapdragon 7+ Gen 3.

Новый чипсет Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3 будет представлен уже в ближайшем будущем, возможно, даже на следующей неделе, на мероприятии, которое уже было официально подтверждено как запуск продукта Snapdragon. Ожидается, что этот чипсет обеспечит производительность, соответствующую уровню флагманских процессоров, и новые тесты подтверждают эти ожидания.

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Считается, что предстоящая модель смартфона OnePlus Ace 3v будет использовать Snapdragon 7+ Gen 3, и уже сейчас устройство с этим встроенным чипсетом прошло тест Geekbench. Оно получило 1848 баллов в одноядерном тесте и 5007 баллов в многоядерном тесте Geekbench 6.0. Для сравнения, Snapdragon 8 Gen 2 имеет средний балл одноядерного процессора в 1940 баллов и 5007 баллов в многоядерном тесте, а основной балл составляет 5170.

По некоторым данным, Snapdragon 7+ Gen 3 также покажет хороший результат в тесте Antutu, достигнув общего балла около 1,5 миллиона, что соответствует производительности устройства, такого как Samsung Galaxy S23 Ultra.

Список результатов Geekbench также подтверждает важные характеристики Snapdragon 7+ Gen 3. Его ядро Cortex-X4 будет работать на частоте 2,8 ГГц, четыре ядра Cortex-A720 - на частоте 2,61 ГГц, а три ядра Cortex-A520 - на частоте 1,9 ГГц. Графическим процессором будет Adreno 732, который в тесте Geekbench Vulkan набрал 8963 баллов. Рейтинг OpenCL составляет 7986 баллов. Оба этих результата находятся в рамках производительности Snapdragon 8 Gen 2 для Galaxy.