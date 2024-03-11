Японский технологический гигант, не планирует серьезных изменений в своей стратегии в отношении смартфонов на китайском рынке.

Недавно появились слухи о том, что Sony планирует уйти с китайского рынка смартфонов, однако сама компания опровергла данные фэйки. Sony опубликовала заявление, в котором подтверждает свою постоянную заинтересованность в этом регионе. Компания Sony China заявила, что ее предприятия в Китае, включая бизнес мобильных телефонов, продолжают успешно развиваться. Китай является одним из ключевых иностранных рынков для Sony, и компания полна надежд на будущее развитие в этой стране.

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Это заявление ясно указывает на то, что предположения о будущем Sony в Китае не соответствуют действительности. Хотя доля Sony на рынке смартфонов в Китае сокращается в последние годы, компания остается решительно настроенной на поддержание своего присутствия на конкурентном рынке. Более десять лет назад Sony впервые вышла на китайский рынок смартфонов, приобретя долю в совместном предприятии с Ericsson. В последние годы компания старается соответствовать быстрому росту и плотной конкуренции на китайском рынке. Sony по-прежнему продает свои текущие модели телефонов, такие как Xperia Pro-I, Xperia 5 III, Xperia 1 V, Xperia 5V и Xperia 1 IV, через свой сайт в Китае.

При этом известно, что компания в настоящее время работает над несколькими новыми моделями телефонов, которые будут выпущены в 2024 году. Среди них могут быть Sony Xperia 1 VI и 5 VI. О планах на эти смартфоны пока известно немного, но некоторые утечки раскрыли некоторые детали. Например, по январскому отчету, Xperia 1 VI будет использовать камеры с разрешением 48 Мп во всех трех модулях. Также ожидается, что оба устройства получат функцию, которая автоматически подписывает фотографии сразу после нажатия на кнопку съемки, что обеспечит их подлинность и, самое главное, предотвратит подделку.