На фронтальной стороне будет располагаться 50-мегапиксельная селфи-камера с поддержкой автофокусировки и датчик глубины ToF 3D для биометрии.

Honor подтвердила, что на следующей неделе, 18 марта, в Китае состоится запуск новых продуктов. Бренд уже официально анонсировал три устройства: Honor Magic 6 Ultimate Edition, Honor Magic 6 RSR Porsche Design и ноутбук Honor MagicBook 16 Pro.

Сегодня компания опубликовала официальный постер, на котором представлен дизайн Honor Magic 6 Ultimate Edition. Кроме того, были раскрыты некоторые ключевые особенности этого устройства.

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На изображениях, опубликованных брендом, Honor Magic 6 Ultimate Edition представлен в двух цветовых вариантах: Sky Purple и Rock Black. Камера устройства имеет уникальный модуль, состоящий из трех объективов и светодиодной вспышки. При более подробном рассмотрении видна надпись, которая обозначает что в состав камеры входит телеобъектив с перископом, обеспечивающий цифровой зум в 100 раз. Смартфон имеет четырехугольную OLED-панель на передней панели.

Судя по всему, на экране будет присутствовать вырез, как у Honor Magic 6 Pro, в который, вероятно, будет встроена селфи-камера с разрешением 50 мегапикселей, поддержкой автофокуса и датчиком глубины ToF 3D для биометрии. Экран также поддерживает технологию LPTO и имеет разрешение 1,5K.

Honor Magic 6 Ultimate Edition имеет металлическую среднюю рамку и заднюю панель из кожи. Основная камера устройства оснащена объективом с переменной диафрагмой от f/4.0 до f/2.0, а также объективом с диафрагмой f/2.6.

Предположительно, аналогичные характеристики будут иметь и Honor Magic 6 RSR. Ожидается, что внутри устройства будет установлен процессор Snapdragon 8 Gen 3. Кроме того, утверждается, что смартфон будет поддерживать быструю зарядку мощностью 80 Вт.