POCO X6 Neo также появился на платформе тестирования Geekbench и набрал 778 баллов в одноядерном и 2123 баллов в многоядерном тестах.

Poco официально объявила дату выхода смартфона Poco X6 Neo в Индии. Его дебют в этой стране запланирован на следующей неделе. Это устройство присоединится к ранее анонсированным моделям X6 5G и X6 Pro 5G, представленным в январе этого года.

Перед официальным запуском Poco X6 Neo был замечен на платформе тестирования Geekbench, что позволило получить информацию о его аппаратном обеспечении.

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Было официально подтверждено, что Poco X6 Neo будет представлен в Индии 13 марта в 12:00 по местному времени. Кроме того, опубликовано изображение предстоящей модели, на котором видно ее дизайн и ключевые особенности. Смартфон имеет плоские края и прямоугольный модуль камер на задней панели. В модуле камер установлены два датчика, главный из которых имеет разрешение 108 Мп, а также светодиодная вспышка.

На передней панели Poco X6 Neo есть отверстие для фронтальной камеры, которая расположена по центру. Сообщается, что соотношение экрана к корпусу составляет 93,3 процента. Бренд привлекает внимание к безрамочному дизайну и тонкому корпусу с толщиной всего 7,69 мм.

Poco X6 Neo имеет номер модели 2312frafdi (где последняя буква обозначает Индию) в базе данных Geekbench. Устройство имеет материнскую плату с кодовым названием "Золото" и состоит из шести ядер с тактовой частотой 2 ГГц и двух ядер с частотой 2,40 ГГц. Это говорит о возможном использовании процессора Dimensity 6080. В списке также указано 12 ГБ оперативной памяти, и стоит предположить, что при запуске будут доступны и другие варианты памяти.

Смартфон будет поставляться с предустановленной операционной системой Android 14. В тестах Geekbench Poco X6 Neo набрал 778 и 2123 балла в одноядерных и многоядерных тестах соответственно.