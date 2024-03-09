Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
СтарыйДед
Опубликована дата запуска POCO X6 Neo с восьмиядерным процессором и 12 ГБ ОЗУ
POCO X6 Neo также появился на платформе тестирования Geekbench и набрал 778 баллов в одноядерном и 2123 баллов в многоядерном тестах.

реклама

Poco официально объявила дату выхода смартфона Poco X6 Neo в Индии. Его дебют в этой стране запланирован на следующей неделе. Это устройство присоединится к ранее анонсированным моделям X6 5G и X6 Pro 5G, представленным в январе этого года.

Перед официальным запуском Poco X6 Neo был замечен на платформе тестирования Geekbench, что позволило получить информацию о его аппаратном обеспечении.

реклама

Было официально подтверждено, что Poco X6 Neo будет представлен в Индии 13 марта в 12:00 по местному времени. Кроме того, опубликовано изображение предстоящей модели, на котором видно ее дизайн и ключевые особенности. Смартфон имеет плоские края и прямоугольный модуль камер на задней панели. В модуле камер установлены два датчика, главный из которых имеет разрешение 108 Мп, а также светодиодная вспышка.

На передней панели Poco X6 Neo есть отверстие для фронтальной камеры, которая расположена по центру. Сообщается, что соотношение экрана к корпусу составляет 93,3 процента. Бренд привлекает внимание к безрамочному дизайну и тонкому корпусу с толщиной всего 7,69 мм.

Poco X6 Neo имеет номер модели 2312frafdi (где последняя буква обозначает Индию) в базе данных Geekbench. Устройство имеет материнскую плату с кодовым названием "Золото" и состоит из шести ядер с тактовой частотой 2 ГГц и двух ядер с частотой 2,40 ГГц. Это говорит о возможном использовании процессора Dimensity 6080. В списке также указано 12 ГБ оперативной памяти, и стоит предположить, что при запуске будут доступны и другие варианты памяти.

Смартфон будет поставляться с предустановленной операционной системой Android 14. В тестах Geekbench Poco X6 Neo набрал 778 и 2123 балла в одноядерных и многоядерных тестах соответственно.

#смартфон #смартфон 2024 #poco #poco x6 #poco x6 pro #poco x6 pro 5g #poco x6 neo #poc #poco x #poco x6 5g
+
Написать комментарий (0)
Смартфон Poco F6 Pro получит SoC Snapdragon 8 Gen 2 и 120-ваттную зарядку
POCO X6 Neo представят 13 марта на Dimensity 6080
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

ВКС РФ начали применять новейшие разновидности бомб-планеров с мотором и повышенной обтекаемостью
+
В США заявляют, что в создании смартфона Huawei Mate 60 Pro использовались американские технологии
2
ASML планирует уйти из Нидерландов из-за экологических норм и запрета продавать литографы в Китай
4
Искусственный интеллект поможет EA улучшить монетизацию игр
+
Новые наклейки команд в CS2 к первому мажору
5
В Ростове-на-Дону запустили крупнейший завод по производству тракторов и строительной техники
4
EA выпустила обновления для старых Command & Conquer
1
Польша масштабно закупает военную технику, планируется более 150 контрактов на поставку вооружения
1
Новое обновление Xiaomi вызвало критические сбои на Redmi и POCO
3
Спецслужбы Литвы: ВС РФ способны вести активные боевые действия еще минимум 2 года
1
Макрон назвал условие, при котором Франция введёт войска на Украину
6
ВКС РФ изменили тактику бомбардировок в районе Часова Яра, используя "сирийский сценарий"
+
Пакистан представил свой новый основной боевой танк Haider
+
Сертификация подтверждает, что Poco F5 Pro представляет собой переименованный Redmi K60
1
Ил-114-300 приступил к испытаниям: новый этап для российской авиации
+
Компания Synology представила новое дополнение к своей линейке продуктов - BeeStation
+
Оверклокер скальпировал Core i9-14900KS с заменой жидкого металла – камень горячий с TDP выше 400 Вт
3
Автомобили Huawei уже второй месяц являются самыми востребованными на китайском рынке
+
Недовольный пользователь создал приложение Python для охлаждения NZXT Kraken AIO
5
The War Zone: Тысячи "Гераней" на одном из заводов являются плохой новостью для ВСУ
+

Популярные статьи

Выбираем лучшие видеокарты NVIDIA и AMD для требовательных игр на высоких настройках в разрешении 2К
48
Краткое тестирование SSD накопителя Digma Run Y2 (SATA, 128 Гб)
36
Почему вам не нужен 4К-монитор, и какую видеокарту купить для народного разрешения 1080р
71
Провал украинского спецназа: что известно о высадке украинцев на Тендровскую косу
15
Китай возложил ответственность за инцидент в Южно-Китайском море на Филиппины
4
США реанимировали программу по разработке гиперзвукового оружия AGM-183 ARRW
4
Практика: как я менял местами две установленные и настроенные Windows 10 на паре SSD
3
Результаты разгона 192 ГБ ОЗУ DDR5 на AMD Ryzen 9 7950X
2
США давят на союзников, призывая ограничить поставки чипов в Китай
+
Размышления о назначении Залужного послом в Британию
1

Сейчас обсуждают

Блейд
17:18
Ну тут вообще-то в комплекте идёт хорошая термопаста. А если что у меня mx5 дома есть
Почему вам не нужен 4К-монитор, и какую видеокарту купить для народного разрешения 1080р
ЧВК Вагнер 1
17:16
Наркоман убирает конкурентов .
Размышления о назначении Залужного послом в Британию
Глеб Башкиров
17:13
В какой вселенной такие зарплаты нашли? Может быть и ищут на такие зарплаты но только родственников и друзей.
На Камчатке отрасли региона испытывают кадровый голод и предлагают высокие зарплаты специалистам
Джон Коннор
17:12
Дерьмократия
Финляндия присоединяется к Латвии и Литве в ограничении въезда российских автомобилей
Manager
17:11
Ты сам понял что написал?
10 редких и очень полезных программ, которые я использую на ПК с Windows 10 уже много лет
Fess 11fess11
17:04
Ну про такое сравнение новостиклепатели не знают. То, что народ подбирает по цене/производительности - это ж не интересно.
Обновленная портативная консоль GPD Win 4 превзошла по характеристикам Steam Deck
Китя
17:03
Процессор собрался мазать припоем ???
Почему вам не нужен 4К-монитор, и какую видеокарту купить для народного разрешения 1080р
Блейд
16:59
Ничего уже не надо мазать, ребёнок, нормальных кулерах и водянках уже идёт припой.
Почему вам не нужен 4К-монитор, и какую видеокарту купить для народного разрешения 1080р
Китя
16:57
Процессор мазать. или ты не мажешь пастой процессор ?
Почему вам не нужен 4К-монитор, и какую видеокарту купить для народного разрешения 1080р
Блейд
16:56
А там нету термопасты никакой, если ты не знал там припой. Нуб Это на твоей конченной водянки надо какую-то жижу мазать...
Почему вам не нужен 4К-монитор, и какую видеокарту купить для народного разрешения 1080р
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем