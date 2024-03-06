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Компания Samsung активно работает над созданием планшета Galaxy Tab S6 Lite на 2024 год. Данное устройство уже неоднократно упоминалось в утечках и отчетах, а недавно стало известно о его сертификации на платформе Bluetooth SIG. Galaxy Tab S6 Lite, разрабатываемый южнокорейским технологическим гигантом, получил две модели с номерами SM-P620 и SM-P625. Интересно, что в списке официально подтверждено наименование планшета Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2024), а также, что он будет поддерживать Bluetooth 5.3.
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Кроме того, уже известно, что у данной модели будет процессор Exynos 1280 SoC. Этот чип будет работать в сочетании с 4 ГБ оперативной памяти и встроенной памяти объемом до 128 ГБ. По умолчанию будет установлен пользовательский интерфейс One UI 6 на базе операционной системы Android 14. Также стоит отметить, что планшет Galaxy Tab S6 Lite также получил сертификаты FCC и UL, которые подтверждают его работу с аккумулятором емкостью 6840 мА*ч и поддержку быстрой проводной зарядки с мощностью 15 Вт.
При этом реальные изображения Galaxy Tab S6 Lite даже были замечены в швейцарской сертификации SGS на этой неделе. Листинг включал номера моделей SM-P620 и SM-P625, а также позволил оценить дизайн передней панели нового планшета.