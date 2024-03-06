Новый Galaxy Tab S6 Lite южнокорейского технологического гиганта посетил сертификационную платформу Bluetooth SIG, раскрыв некоторые характеристики.

Компания Samsung активно работает над созданием планшета Galaxy Tab S6 Lite на 2024 год. Данное устройство уже неоднократно упоминалось в утечках и отчетах, а недавно стало известно о его сертификации на платформе Bluetooth SIG. Galaxy Tab S6 Lite, разрабатываемый южнокорейским технологическим гигантом, получил две модели с номерами SM-P620 и SM-P625. Интересно, что в списке официально подтверждено наименование планшета Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2024), а также, что он будет поддерживать Bluetooth 5.3.

реклама

Кроме того, уже известно, что у данной модели будет процессор Exynos 1280 SoC. Этот чип будет работать в сочетании с 4 ГБ оперативной памяти и встроенной памяти объемом до 128 ГБ. По умолчанию будет установлен пользовательский интерфейс One UI 6 на базе операционной системы Android 14. Также стоит отметить, что планшет Galaxy Tab S6 Lite также получил сертификаты FCC и UL, которые подтверждают его работу с аккумулятором емкостью 6840 мА*ч и поддержку быстрой проводной зарядки с мощностью 15 Вт.

При этом реальные изображения Galaxy Tab S6 Lite даже были замечены в швейцарской сертификации SGS на этой неделе. Листинг включал номера моделей SM-P620 и SM-P625, а также позволил оценить дизайн передней панели нового планшета.