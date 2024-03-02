Также он оснащен 7-дюймовым LTPS-экраном с разрешением 1080p, частотой обновления 120 Гц и поддержкой FreeSync Premium.

Компания GPD представляет обновленную версию своего портативного игрового устройства Win Mini 2024 года, в котором используется APU AMD Ryzen серии 8000. Новая модель Win Mini оснащена процессорами Ryzen 7 8840U или Ryzen 5 8640U с 8 ядрами Zen4, что гарантирует более высокую скорость и большую мощность для игр и других задач. Ожидается, что добавление технологии AMD XDNA AI-Core повысит производительность устройства, особенно в вычислительных задачах.

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Одним из важных улучшений в новой модели является дисплей. Теперь Win Mini оснащен 7-дюймовым LTPS-экраном с разрешением 1080p, частотой обновления 120 Гц и поддержкой FreeSync Premium и переменной частоты обновления (VRR). Дисплей защищен стеклом Gorilla Glass 6. Однако в модели 2024 года отказались от порта Oculink, присутствовавшего в предыдущей версии, для подключения внешних графических процессоров. Вместо него используются USB4. Устройство также обладает улучшенной эмуляцией игр для PlayStation 3, поддерживая 60 кадров в секунду. Оно также поддерживает набор инструкций AVX-512, которые, как сообщается, помогают в этом.

Win Mini 2024 будет запущен в рамках краудфандинговой кампании. Цены на устройство начинаются от 879 долларов США (около 80 000 рублей) за базовую конфигурацию с процессором Ryzen 7 8840U, 32 ГБ оперативной памяти и вариантами SSD-накопителя емкостью 512 ГБ или 2 ТБ.