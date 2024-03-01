Пользователи смогут переключаться между различными приложениями без необходимости прикасаться к экрану.

Realme, один из ведущих производителей бюджетных смартфонов, объявил о своих планах выпустить два новых устройства - Realme 12 и 12+ 5G, на рынке Индии уже 6 марта. Кроме того, компания также планирует представить в стране модель Narzo 70 pro 5G позднее в текущем месяце. Однако на этот раз Realme обещает внести некоторые инновации в своё устройство. В частности, Narzo 70 pro 5G будет оснащен уникальной функцией, которая ранее присутствовала только в нескольких флагманах премиум-класса. Компания подтвердила наличие креативной поддержки жестов, которая позволит пользователям управлять определенными функциями, без необходимости прикосновения к экрану.

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Важно отметить, что Narzo 70 pro 5G будет поддерживать воздушные жесты, таким образом пользователи смогут взаимодействовать с различными функциями, не касаясь дисплея. Ожидается, что новое предложение будет поддерживать более десяти различных вариантов жестов. Для более наглядного представления о том, как работает данная функция, микросайт смартфона на платформе Amazon уже предоставил пользователям соответствующую информацию. Управление переключением между приложениями, открытием их или создание скриншотов будет значительно упрощено при помощи данной функции. Функция воздушных жестов будет работать не только с предустановленными приложениями, но и с приложениями от сторонних разработчиков. В результате будет устранена необходимость физического соприкосновения с экраном, что повысит комфорт и удобство использования устройства.

Кроме уникальной функции жестов, Realme Narzo 70 pro 5G будет конкурировать на рынке и благодаря своей тройной задней камере. В качестве основной камеры будет 1/1,56-дюймовый сенсор Sony IMX890 с поддержкой оптической стабилизации изображения (OIS). Также предварительная информация указывает, что предстоящее устройство будет иметь плоский экран с вырезом для селфи-камеры, с частотой обновления 120 Гц. Кроме того, устройство будет поставляться с меньшим количеством предустановленного программного обеспечения – на 65 процентов меньше, по сравнению с предыдущими моделями. Таким образом, Realme продолжает удивлять рынок высокотехнологичных устройств, предлагая новинки с уникальными функциями, которые обеспечивают удобство использования и высокое качество фотографий для своих потребителей.