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СтарыйДед
Oppo Reno 12 Pro получит чипсет Diemnsity 9200+ и быструю зарядку мощностью 80 Вт
При этом смартфон будет оснащен 6,7-дюймовым дисплеем, сохранив изогнутый дизайн экрана своего аналога Reno 11, а также то же разрешение 1,5K и частоту обновления 120 Гц.

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Совсем недавно компания Оppo представила во всем мире новую линейку смартфонов Reno 11. Однако уже сейчас начинают появляться слухи о следующей модели - Reno 12. Кроме того, инсайдер Digital Chat Station раскрыл характеристики будущего устройства, хотя не сообщил его точное название. Утечка сведений соответствует предыдущим утечкам о смартфоне Oppo Reno 12 Pro, что наводит на мысль, что это может быть одно и то же устройство.

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По словам информатора, новый смартфон будет иметь 6,7-дюймовый экран с изогнутым дизайном, сохраняя характеристики дисплея аналогичного устройства Reno 11 - разрешение 1,5K и частоту обновления 120 Гц. Также ожидается, что устройство будет оснащено мощным чипсетом Diemnsity 9200+ и батареей емкостью 5000 мА*ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 80 Вт. Что касается камеры, в утечке информации упоминается 50-мегапиксельная фронтальная камера и тройная задняя камера. Предполагается, что основной датчик камеры будет иметь разрешение 50 мегапикселей, а также будет присутствовать 50-мегапиксельный телеобъектив с 2-кратным оптическим зумом.

Хотя эта утечка соответствует предыдущей информации, наблюдаются некоторые расхождения, особенно в характеристиках зарядки. Предыдущие утечки указывали на зарядку Reno 12 Pro с мощностью 67 Вт, в то время как сейчас предполагается 80 Вт. Однако, поскольку это неофициальная информация об устройстве, стоит относиться к ней скептически. Кроме того, согласно ранее опубликованной информации, стандартная модель Оppo Reno 12, ожидаемая на рынке в июне 2024 года, будет оснащена неизвестным процессором MediaTek mtk 24m. При этом в настоящее время официальное название этого процессора остается неизвестным.

#смартфон #oppo #смартфон 2024 #oppo reno #oppo reno 12
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