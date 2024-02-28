Эта новая система на кристалле предназначена для повышения производительности и возможностей бюджетных смартфонов, предлагая поддержку дисплеев FHD+ с частотой 90 Гц и значительный прирост возможностей камеры.

Чипсет Helio G91 от MediaTek незаметно появился на рынке как обновленная версия Helio G88, представленной три года назад. Этот новый системный чип предназначен для улучшения производительности и возможностей бюджетных смартфонов. Он поддерживает дисплеи FHD+ с частотой 90 Гц и значительно улучшает возможности камеры, позволяя использовать основные камеры с разрешением до 108 Мп, что является существенным прогрессом по сравнению с поддержкой 64 Мп у предыдущей версии.

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Восьмиядерная конфигурация процессора Helio G91 включает два ядра Arm Cortex-A75 с тактовой частотой до 2,0 ГГц для потребительских задач и шесть ядер Cortex-A55 с тактовой частотой 1,8 ГГц для повышения эффективности. Вместе с графическим процессором Arm Mali-G52 MC2 с тактовой частотой 1,0 ГГц, эта установка обеспечивает оптимальный баланс между производительностью и энергоэффективностью. Чипсет поддерживает до 8 ГБ памяти LPDDR4X и хранилище eMMC 5.1.

Как упоминалось ранее, одной из интересных возможностей Helio G91 является улучшенная поддержка камеры. Этот чипсет позволяет устройствам работать с сенсорами разрешением 108 Мп, что обеспечивает более четкие и детальные фотографии в разных условиях освещения. Улучшенная масштабируемость сенсора с помощью пиксельного бининга 2,0 мкм помогает улучшить производительность в слабо освещенных условиях и создавать портретные фотографии с более точными деталями. Кроме того, MediaTek включил в чипсет аппаратное ускорение для поддержки продвинутых функций съемки, таких как эффект боке для двойной камеры, электронная стабилизация изображения (EIS) и компенсация поворотного затвора (RSC).

Helio G91 также оснащен игровыми технологиями MediaTek HyperEngine, которые оптимизируют производительность процессора, графического процессора и памяти на основе энергопотребления, температуры и реального игрового процесса. Это обеспечивает стабильную производительность и более плавный геймплей. Чипсет также поддерживает Wi-Fi 5 и двойной 4G VoLTE. Для точного определения местоположения в зонах без GPS для владельцев устройств с Helio G91 доступна инерциальная навигационная система, а также голосовое управление для удобного использования без рук, что повышает безопасность и комфорт.