В результатах одноядерных и многоядерных тестов Geekbench iQOO Z9 набирает 1186 и 2683 балла соответственно.

Сообщается, что компания IQOO в настоящее время работает над смартфоном из серии Z. Устройство, которое получило название IQOO Z9, уже прошло сертификацию BIS и Bluetooth SIG. Теперь оно появилось на платформе тестирования Geekbench, который раскрыл его ключевые характеристики. Недавно также были раскрыты некоторые дополнительные детали предстоящего предложения.

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IQOO Z9 указан в базе данных Geekbench под номером модели Vivo i2302. В ней указывается материнская плата с кодовым названием K6886V1_64, а также шесть ядер с тактовой частотой 2 ГГц и еще шесть ядер с тактовой частотой 2,80 ГГц. Это соответствует чипсету Dimensity 7200. Устройство будет оснащено 8 ГБ оперативной памяти, и стоит ожидать большего количества выбора по объёму памяти при его запуске. Оно будет поставляться с предустановленной операционной системой Android 14 "из коробки".

По результатам одноядерных и многоядерных тестов Geekbench, IQOO Z9 набирает 1186 и 2683 балла соответственно. Кроме того, процессор, упоминаемый в базе данных сравнительного тестирования, не соответствует предыдущим слухам о Snapdragon 7 Gen 3 и Dimensity 8300, на которых, предположительно, будет работать данное устройство.

Предыдущая утечка информации указывала на то, что IQOO Z9 будет иметь аккумулятор емкостью 6000 мА*ч и двойную заднюю камеру. Также сообщается, что устройство будет оснащено OLED-дисплеем с разрешением 1,5K. Это по сути является улучшением по сравнению с ЖК-панелью IPS в IQOO Z8.

Ориентировочно запланированный запуск IQOO Z9 состоится в марте. Ожидается, что он станет преемником IQOO Z8, который был представлен в августе прошлого года.