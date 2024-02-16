Google научит ИИ распознавать признаки кибератак до того, как они нанесут ущерб.

Компания Google объявила о том, что они предлагают использовать искусственный интеллект (ИИ) в борьбе с киберугрозами. Эта инициатива получила название "AI Cyber Defense Initiative". Основная цель заключается в том, чтобы сделать интернет более безопасным местом для всех, не боясь хакеров и кибератаки. Одной из проблем, которая наблюдается в настоящее время в обеспечении безопасности в цифровом пространстве, является то, что для создания проблем хакерам нужно найти только одно уязвимое место. Компания Google верит в то, что ИИ может помочь решить эту проблему. С использованием искусственного интеллекта, Google стремится облегчить работу специалистам по безопасности при поиске и устранении угроз до того, как они превратятся в серьезные проблемы.

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План Google включает в себя использование искусственного интеллекта для определения места и времени кибератак. Системы искусственного интеллекта обучаются распознавать признаки киберугроз, анализируя данные со всего мира. Это может помочь предотвратить атаки хакеров до того, как они успеют нанести ущерб. Одной из интересных вещей, которую делает Google, является создание инструмента под названием Magika. Он разработан для обнаружения вредоносного программного обеспечения, то есть программ, которые предназначены для нанесения ущерба системам или взломов. Magika действительно хорошо определяет, какие файлы безопасны, а какие нет, что упрощает обнаружение вредоносного программного обеспечения до появления проблем.

Google также считает, что борьба с киберугрозами - это совместная работа. Они призывают компании и правительства работать сообща, обмениваться информацией и использовать искусственный интеллект для сделать интернет безопаснее для всех. Использование ИИ не только для реагирования на киберугрозы, но и для их предотвращения является большим шагом в направлении обеспечения безопасности в интернете. Это показывает, каким образом ИИ может использоваться во благо. Нет ничего важнее, чем безопасность в сети, и Google сосредоточена на создании более защищенного и безопасного интернета. Использование искусственного интеллекта для борьбы с киберугрозами - это инновационный и эффективный подход, который позволяет оперативно реагировать на угрозы и гарантировать безопасность цифрового пространства для каждого.