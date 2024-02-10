TSMC планирует увеличить ежемесячное производство 3-нм чипов до 100 000 единиц к середине 2024 года.

Ведущий мировой производитель чипов TSMC объявил о расширении производства своих передовых 3-нм чипов. Повышенный спрос со стороны технологических гигантов, ищущих передовые процессоры для своей продукции, послужил причиной этого шага. В 2023 году Apple стал основным покупателем 3-нм чипов TSMC, используемых в смартфонах iPhone 15 Pro. Однако Qualcomm, MediaTek, NVIDIA и Intel, крупные компании в данной отрасли, также проявили интерес и разместили заказы. Для того, чтобы справиться с этим наплывом TSMC планирует увеличить ежемесячное производство 3-нм чипов до 100 000 единиц к лету 2024 года. Компания также работает над повышением эффективности своего производства.

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Изначальная версия 3-нм техпроцесса TSMC (N3B) столкнулась с проблемами производительности и имела высокую стоимость, возможно, поэтому некоторые компании не спешили внедрять эту технологию. Однако улучшенный 3-нм техпроцесс TSMC второго поколения (N3E) обеспечивает более высокую производительность и доступен по более привлекательной цене. Это привело к увеличению интереса со стороны клиентов и, соответственно, к росту спроса. В этом году ожидается усиление конкуренции на рынке полупроводников, поскольку крупные технологические компании начнут выпускать свои первые 3-нм устройства. Успешное удовлетворение растущего спроса и решение возможных производственных проблем TSMC будет иметь существенное влияние на успех этих будущих устройств и компаний, стоящих за ними.

Также сообщается, что китайский полупроводниковый гигант SMIC начинает производство своих 5-нм чипсетов для Huawei. Для этого SMIC создала новую полупроводниковую линию в Шанхае специально для производства чипов, разработанных Huawei. Это объясняется более строгими ограничениями на экспорт современного оборудования для производства чипов, которые ввела администрация Байдена в связи с национальной безопасностью.