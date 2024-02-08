Intel проиграла патентный спор в Германии, и ей больше не разрешено продавать определенные процессоры на рынке этой страны.

Технологический гигант Intel столкнулся с крупными проблемами в результате проигранного патентного судебного процесса, который повлёк весомые негативные последствия для компании. В результате судебного решения, реализация некоторых моделей процессоров Intel на немецком рынке теперь была ограничена. Претензии касаются нарушения патентных прав фирмы R2 Semiconductor, в связи с чем немецкий суд в Дюссельдорфе вынес решение об остановке продаж линеек процессоров Ice Lake, Tiger Lake, Alder Lake, а также серверных процессоров Xeon из серии Ice Lake в Германии. Тем не менее, запрет касается исключительно немецкого рынка, что даёт Intel некоторую свободу в отношении ранее выпущенной продукции. Трудности могут возникнуть, если пользователи начнут требовать замену старых устройств.

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В центре юридического конфликта находится вопрос о технологии энергоснабжения микропроцессорной техники. Успех компании R2 Semiconductor в областном суде Дюссельдорфа явился итогом защиты своих инновационных наработок, признанных судом в декабре 2023 года. Ожидается, что напряжённость в отношениях между двумя фирмами может обостриться, учитывая неприязненные высказывания представителя Intel в адрес R2 Semiconductor, которая была связана с предпочтением к "спорным" судебным практикам. Ответная реакция от R2 была быстрой, с утверждением, что первоначальный интерес Intel к инвестициям в R2 внезапно спал перед заключением соглашения в 2015 году. Помимо ограничений на продажу, на Intel возложена обязанность предоставить подробные данные обо всех своих устройствах, которые попадают под судебный запрет в Германии. Утверждается, что Intel планирует обратиться с апелляцией против вынесенного запрета.