Запуск данного устройства, судя по сообщениям от различных партнёрских компаний, состоится уже во втором квартале 2024 года.

Складные телефоны только начинают набирать популярность среди широкой аудитории потребителей. Однако бренд Huawei, являющийся крупным игроком в этой сфере, согласно слухам, стремится активно расширить свои возможности в этом направлении. Появились сообщения о том, что китайский технологический гигант работает над разработкой тройного складного телефона, который, по предположениям, может быть выпущен во втором квартале 2024 года. Множество источников указывают на то, что Huawei уже начала масштабные закупки материалов для этого проекта.

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Ожидается, что тройной складной телефон будет иметь форму буквы Z или S и также, как и другие аналогичные устройства, иметь экран примерно 6,4 дюйма. Информация указывает на то, что компания BOE станет поставщиком панелей для нового складного телефона Huawei, а компании Zhaoli и Fusda примут участие в производстве сгибаемых механизмов. Huawei уже на протяжении некоторого времени исследует технологию тройного складывания дисплея. Сообщается, что компания подала патентные заявки на эту технологию еще в 2021 году, а также в марте и июле 2022 года.

Ранее инсайдер Росс Янг предполагал, что тройной складной телефон Huawei может быть выпущен к концу 2023 года, однако, возможно, произошли некоторые задержки. Если судить по последнему отчету, технология уже достаточно проработана для выхода на рынок. Разработка тройного складного телефона Huawei совпадает с ожидаемым ростом спроса на подобные устройства. Хотя продажи в 2023 году не соответствовали ожиданиям и составили 15,7 миллиона экземпляров, аналитики прогнозируют годовой рост на 12,3%, достигнув 17,7 миллиона экземпляров к 2024 году. Согласно информации от "Associated Press", Huawei также работает с поставщиками этого тройного складного устройства, что говорит о его приближении к массовому производству. Хотя конкретные детали пока остаются под вопросом, выход Huawei на рынок тройных складных телефонов вызывает большой интерес среди любителей подобных устройств.