Однако владельцы iPhone 16 Pro могут рассчитывать на исправление проблемы, поскольку, по слухам, Apple изучает возможность использования графена для устранения температурных проблем.

Возможно, Apple успешно справилась с проблемами перегрева, которые возникли при запуске iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max, однако проблемы с температурой все еще остаются. Многие пользователи заметили, что их iPhone 15 Pro Max нагревается сильнее, чем предыдущие модели.

Некоторые клиенты даже обратились в Apple Store, чтобы проверить свои устройства на наличие неисправностей, но все тесты, проводимые специалистами по iPhone, не дали никаких результатов. Когда пользователи задали вопрос о причинах повышенного нагрева iPhone 15 Pro, технические специалисты спокойно признали, что внутри компании Apple советуют своим сотрудникам считать это "ожидаемым поведением".

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Хотя это не является серьезной проблемой, если сравнивать с историей сильного перегрева, которая омрачила запуск устройства. Но все же вызывает некоторое беспокойство, когда устройство нагревается, не выполняя никаких активных задач, а просто лежит в кармане. Как уточнил аналитик Apple Минг Чи-Куо, титан, используемый в качестве материала для корпуса, менее теплопроводен, чем стальная рамка, которую Apple использовала ранее в iPhone 14 Pro. Это может способствовать возникновению проблем с температурой. Вскоре Apple признала, что в проблемах с перегревом при запуске виновата программная ошибка в iOS 17, а также сторонние приложения, которые вызывают перегрузку и перегрев чипа.

Хотя первоначальный патч для решения проблемы с перегревом помог смягчить проблему, у некоторых пользователей они продолжали возникать. Последнее обновление Apple, iOS 17.3, похоже, помогло дополнительно снизить проблемы с перегревом на iPhone 15 Pro Max, но не полностью решило проблему излишнего нагрева. Также понятно, что iPhone 15 Pro всё ещё нагревается значительно сильнее, чем предыдущие модели, даже в режиме простоя. Однако, по всей видимости, Apple работает над решением этой проблемы, хотя владельцы iPhone 15 Pro пока не видят особых результатов.

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Ходят слухи, что Apple уже в 2021 году тестировала iPhone с испарительными камерами. Однако предстоит увидеть, будет ли Apple использовать такой метод, который, скорее всего, поможет как iPhone 15 Pro, так и iPhone 14 Pro, которые также страдают от проблем с температурой, особенно при интенсивной нагрузке, например, в играх. Также есть слухи, что Apple рассматривает возможность использования графена в качестве теплового решения для iPhone 16 Pro, в дополнение к новому стальному внешнему покрытию для аккумуляторов.