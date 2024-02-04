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СтарыйДед
Технический специалист Apple заявил, что нагревание iPhone 15 Pro является «ожидаемым поведением»
Однако владельцы iPhone 16 Pro могут рассчитывать на исправление проблемы, поскольку, по слухам, Apple изучает возможность использования графена для устранения температурных проблем.

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Возможно, Apple успешно справилась с проблемами перегрева, которые возникли при запуске iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max, однако проблемы с температурой все еще остаются. Многие пользователи заметили, что их iPhone 15 Pro Max нагревается сильнее, чем предыдущие модели.

Некоторые клиенты даже обратились в Apple Store, чтобы проверить свои устройства на наличие неисправностей, но все тесты, проводимые специалистами по iPhone, не дали никаких результатов. Когда пользователи задали вопрос о причинах повышенного нагрева iPhone 15 Pro, технические специалисты спокойно признали, что внутри компании Apple советуют своим сотрудникам считать это "ожидаемым поведением".

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Хотя это не является серьезной проблемой, если сравнивать с историей сильного перегрева, которая омрачила запуск устройства. Но все же вызывает некоторое беспокойство, когда устройство нагревается, не выполняя никаких активных задач, а просто лежит в кармане. Как уточнил аналитик Apple Минг Чи-Куо, титан, используемый в качестве материала для корпуса, менее теплопроводен, чем стальная рамка, которую Apple использовала ранее в iPhone 14 Pro. Это может способствовать возникновению проблем с температурой. Вскоре Apple признала, что в проблемах с перегревом при запуске виновата программная ошибка в iOS 17, а также сторонние приложения, которые вызывают перегрузку и перегрев чипа.

Хотя первоначальный патч для решения проблемы с перегревом помог смягчить проблему, у некоторых пользователей они продолжали возникать. Последнее обновление Apple, iOS 17.3, похоже, помогло дополнительно снизить проблемы с перегревом на iPhone 15 Pro Max, но не полностью решило проблему излишнего нагрева. Также понятно, что iPhone 15 Pro всё ещё нагревается значительно сильнее, чем предыдущие модели, даже в режиме простоя. Однако, по всей видимости, Apple работает над решением этой проблемы, хотя владельцы iPhone 15 Pro пока не видят особых результатов.

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Ходят слухи, что Apple уже в 2021 году тестировала iPhone с испарительными камерами. Однако предстоит увидеть, будет ли Apple использовать такой метод, который, скорее всего, поможет как iPhone 15 Pro, так и iPhone 14 Pro, которые также страдают от проблем с температурой, особенно при интенсивной нагрузке, например, в играх. Также есть слухи, что Apple рассматривает возможность использования графена в качестве теплового решения для iPhone 16 Pro, в дополнение к новому стальному внешнему покрытию для аккумуляторов.

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