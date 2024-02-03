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Мобильный бренд HMD продолжает расширять свою линейку продуктов. В базе данных IMEI были обнаружены девять новых смартфонов HMD, что говорит о том, что в общей сложности бренд работает над 11 моделями. Хотя точные характеристики этих устройств неизвестны, их наличие в базе данных IMEI подтверждает наличие новой продукции от HMD. Несколько дней назад учетная запись Nokiamobile была переименована в HMD, что означает конец эпохи бренда Nokia. И уже спустя несколько дней произошло важное событие.
9 новых моделей телефонов от HMD были замечены на просторах интернета. И хотя база данных IMEI не предоставляет информацию о характеристиках этих смартфонов, но она подтверждает, что работа над их выпуском в самом разгаре. При этом о новых телефонах HMD известно не так уж и много. Ранее уже стало известно, что одна из моделей будет обладать тройной камерой разрешением 108 МП и с OIS. Возможно, более подробные сведения об этих устройствах будут раскрыты на международной выставке Mobile World Congress (MWC).
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Модели продукции HMD, указанные выше, проходят внутреннее тестирование компанией HMD Global Oy. Этот бренд имеет возможность вернуть Nokia к ее былой популярности с помощью новых смартфонов. Однако перед этим они должны выпустить модели, отвечающие потребностям каждого пользователя. Целью HMD является создание полезных мобильных устройств для всех. Хочется надеяться, что HMD достигнет значительного успеха с новыми смартфонами и что название Nokia можно будет вернуть с помощью HMD. Это может занять некоторое время, но важно помнить, что у HMD все еще есть отличные шансы.