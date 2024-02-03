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Galaxy S24 Ultra, Vivo X100 Pro и iPhone 15 Pro Max сравнили в стресс-тестах
Galaxy S24 Ultra, Vivo X100 Pro и iPhone 15 Pro Max были выбраны по причине того, что они оснащены мощными чипсетами.

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На сегодняшний день на рынке есть три самых мощных смартфона: Galaxy S24 Ultra, iPhone 15 Pro Max и Vivo X100 Pro, которые обладают невероятными чипсетами. Их решили проверить в равных условиях, чтобы определить, кто из них является лидером. iPhone 15 Pro Max оснащен процессором Apple A17 Pro с шестиядерным процессором, тактовой частотой до 3,77 ГГц и новой 6-ядерной графической архитектурой. Galaxy S24 Ultra работает на процессоре Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 (SD8G3) с восьмиядерной конфигурацией, тактовой частотой до 3,4 ГГц и графическим процессором Adreno 750, тактовая частота которого составляет 1 ГГц. Vivo X100 Pro оснащен чипом MediaTek Dimensity 9300 (D9300) с восьмиядерной архитектурой, тактовой частотой до 3,25 ГГц, включающей четыре большие и четыре средних ядра. Графический процессор Mali G720-Immortalis имеет 12-ядерную конфигурацию.

Для сравнения производительности чипов были проведены тесты в рамках работоспособности процессоров и графических процессоров в одинаковых условиях. Температура окружающей среды в помещении и температура каждого устройства на его задней панели были измерены с помощью инфракрасного теплового датчика до и после каждого запуска. Все устройства были протестированы при одинаковой температуре окружающей среды и в одно и то же время, что позволяет получить надежные результаты. Это более справедливый подход к сравнению производительности. Проведение тестов процессоров осуществлялось с использованием Geekbench 6, который предоставляет задачи более актуальные для сегодняшних пользователей смартфонов, включая задачи обучения, связанные с фотографией и языковыми моделями. Для проверки графического процессора был использован экстремальный тест Wild Life, который запускает интенсивную графическую нагрузку в течение 20 минут, фиксируя лучший и самый низкий результаты цикла для определения стабильности производительности.

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Оценивая производительность чипов в Geekbench 6, видно, что чип iPhone A17 Pro имеет значительное преимущество в одноядерной производительности - на 30+% относительно SD8G3 от Galaxy и D9300 от Vivo. Одноядерная производительность обычно считается наиболее важной, так как большинство мобильных приложений использует только одно ядро. Однако для более сложных задач многоядерная производительность становится важнее, особенно для задач машинного обучения в фотографических приложениях или играх. В этом случае D9300 практически находится на одном уровне с A17 Pro, тогда как SD8G3 отстает примерно на 7%. Год-другой назад это было невозможно, поэтому разрыв в производительности между чипами Apple и конкурентами значительно сокращается. Ранние тесты для SD8G4 и D9400, которые запланированы на ближайшее будущее, также предвещают многообещающие результаты, что указывает на то, что лидерство в сфере производительности Apple может исчезнуть, если они не представят что-то особенное с A18 Pro. Что касается тепловых характеристик во время Geekbench 6, они были в норме для всех чипсетов, хотя D9300 немного нагрелся - учитывая, что Geekbench 6 не является стресс-тестом.

Экстремальный тест 3D Mark Wild Life проводился в одном и том же помещении в одно и то же время при одинаковой температуре окружающей среды 26 градусов Цельсия (78,8 F) и яркости экрана, установленной на 50%. SD8G3 и D9300 превосходят A17 Pro по пиковой производительности, хотя самый низкий результат загрузочного цикла был у iPhone и также был самым высоким. Общий диапазон частоты кадров iPhone также был на одном уровне с SD8G3. Следует отметить, что стабильность iPhone была наивысшей - 61,4%, что приблизительно на 10% выше, чем у двух других чипов. Это потенциальное преимущество 3-нм процесса производства TSMC, несмотря на то, что они используют только базовый графитовый лист в качестве теплового решения. Это также говорит о том, что проблемы с перегревом, с которыми столкнулся iPhone 15 Pro при его выпуске, были устранены. При этом Vivo/D9300 работал при температуре 44 градуса Цельсия (111,2 F), в то время как SD8G3 и A17 Pro оставались немного ниже 40 градусов Цельсия (104 F). В то время как Vivo X100 Pro имеет испарительную камеру, Samsung оснастила Galaxy S24 Ultra испарительной камерой, которая на 92% больше, чем у S23 Ultra. SD8G3 потреблял немного больше энергии, теряя 9% заряда за 20-минутный тест, в то время как A17 Pro и D9300 теряли только по 7% заряда каждый.

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Все вышеперечисленные мобильные устройства подходят как для опытных, так и для обычных пользователей. Кроме того, каждый из них обеспечивает отличную производительность при запуске мобильных игр, и в целом их особенности практически идентичны. A17 Pro занимает первое место в рейтинге общей производительности процессора, в то время как SD8G3 и D9300 делят награды за графический процессор, с точки зрения общей производительности. Эти тесты также показывают, что совместное использование NPU для ускорения машинного обучения позволяет процессорам и графическим процессорам этих чипов выполнять больше задач искусственного интеллекта на самом устройстве, что несомненно является преимуществом по сравнению с такими чипами, как Tensor G3, которые переносят многие новейшие задачи генеративного искусственного интеллекта Pixel 8 Pro для обработки в облаке. Это позволяет сохранять конфиденциальность, сокращает задержку и экономит заряд батареи, что является важным преимуществом в обеспечении высокой производительности, предоставляемой всеми вышеперечисленными смартфонами и их чипами.

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