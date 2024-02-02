Геймеры могут выбирать различные кнопки и джойстики, а также добавлять дополнительные элементы, такие как металлические триггеры, крестовины и резиновые ручки.

Microsoft анонсировала запуск последней коллекции игровых контроллеров для Xbox под названием Vapor. Наибольший интерес представляет беспроводной геймпад Dream Vapor Special Edition, выделяющийся своим элегантным розово-фиолетовым дизайном. Линейка Vapor вдохновлена популярной моделью Stormcloud Vapor и дает игровому сообществу возможность выразить свою индивидуальность через разнообразие цветовых решений. Дизайнерская студия Xbox предлагает шесть креативных расцветок для этого издания: красный, оранжевый, синий, розовый, фиолетовый и салатовый.

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Геймпад Dream Vapor Special Edition отличается фиолетовыми ручками, розовыми кнопками и фиолетовыми пятнами. Геймеры также имеют возможность кастомизации контроллера. Они могут выбрать уникальные джойстики, кнопки и украсить геймпад металлическими триггерами или резиновыми ручками. Возможность добавления персонального дизайна контроллера делает его поистине уникальным. Эта модель поставляется с эксклюзивным фоном для Xbox Series X|S и имеет долгое время автономной работы - до 40 часов. Он подключается по Bluetooth или Xbox Wireless и совместим с различными устройствами, включая Xbox Series X|S, Xbox One, ПК и мобильные телефоны.

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В дополнение к представленной линейке Microsoft также выпустила специальный свитшот Vapor Hoodie, дизайн которого сочетается с геймпадами серии. Три цветовых решения свитшота позволяют сочетать их с новыми электронными аксессуарами. Геймпад Dream Vapor Special Edition предлагается для предзаказа по цене $69,99 (примерно 6 300 рублей), независимо от выбранного цветового решения в рамках коллекции. Поставки данной модели начинаются с 6 февраля 2024 года.