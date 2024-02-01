Huawei Pocket S2 будет официально анонсирован 27 февраля, что указывает на то, что его презентация может состояться во время технического мероприятия Mobile World Congress (MWC) 2024.

Слухи, появившиеся ещё в ноябре 2023 года подтвердили появление складного телефона Huawei Pocket S2 и сообщили о его предстоящем дебюте в декабре. Однако в отчете, представленном в декабре, было объявлено о переносе запуска на начало 2024 года. Со ссылкой на источник из Китая, стало известно о дате выхода Pocket S2. К тому же, он также сообщил о планах Huawei выпустить новый ноутбук с собственным процессором.

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Согласно заявлениям китайского источника, предполагается, что официальная презентация Huawei Pocket S2 состоится 27 февраля, что намекает на возможность ее проведения во время мероприятия Mobile World Congress (MWC) 2024. Инсайдер утверждает, что устройство может быть оснащено улучшенной версией процессора Kirin 9000. Для тех, кто не знает, в прошлом году была представлена серия флагманских телефонов Mate 60, которые оснащены этим же чипом. Однако о спецификациях Pocket S2 пока ничего неизвестно.

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Источник информации также заявил, что в скором времени будет представлен новый ноутбук Huawei с процессором Kirin PC. Хотя он не назвал конкретных сроков запуска, похоже, что это устройство может быть анонсировано одновременно с Pocket S2. Другой информационный источник недавно сообщил, что процессор Huawei Kirin для персональных компьютеров будет иметь 4 мощных ядра TSV, 4 средних ядра TSV, графический процессор Maleoon 910 с 8-10CU, два мощных ядра NPU (Ascend Lite) и два микроядерных NPU (Ascend Tiny). Он также будет поддерживать до 32 ГБ LPDDR5-6400 оперативной памяти, твердотельный накопитель вместимостью до 2 ТБ и поддержку 2 или 3 портов USB 4.0. Говорят, что его производительность будет сопоставима с чипом Apple A12Z. Maleoon 910 - это графический процессор собственной разработки Huawei. Весьма вероятно, что ноутбук на основе процессора Kirin будет работать под управлением операционной системы Harmony.