Vivo V2343 набрал 3164 балла в одноядерном тесте и 7005 баллов в многоядерном тесте

Vivo недавно попала в центр внимания после анонса серии своих новейших гаджетов. Впрочем, кажется, бренд продолжает радовать поклонников свежими релизами, как подтверждает последняя запись в базе данных Geekbench.

Здесь были замечены детали о новейшем смартфоне Vivo, известном под кодовым наименованием V2343. Раскрытые спецификации этого аппарата дают понимание ожидаемых особенностей новинки Vivo.

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Информация с Geekbench раскрывает, что модель V2343 получит восьмиядерный процессор с частотой 1,96 ГГц в паре с 8 ГБ оперативной памяти. Смартфон будет функционировать на базе Android 14 — последнем обновлении Google, что предполагает наличие самых современных функций и оптимизаций этой ОС.

Неизвестное устройство на Geekbench продемонстрировало результаты в 3164 баллов и 7005 баллов в одноядерном и многоядерном тестах производительности соответственно. Однако стоит учесть, что показатели Geekbench не всегда точно отражают работу устройства. Несмотря на некоторые сведения от Geekbench о Vivo V2343, остается множество неизвестных характеристик, также как и официальное наименование модели, которое пока остается загадкой.

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Помимо предстоящего V2343, Vivo уже выпустила несколько других смартфонов в последние месяцы. Это касается серии Y100 5G, G2 5G, S18, Y28 5G и X100. Y100 5G - это доступный смартфон с поддержкой 5G, предназначенный для индонезийского рынка. G2 5G - это среднего класса смартфон с поддержкой 5G, доступный в Китае. S18 Pro и S18e - это премиальные смартфоны, доступные в Китае. Y28 5G - это бюджетный смартфон с поддержкой 5G, предназначенный для индийского рынка. Серия X100 - это линейка флагманских смартфонов, доступных в Индии.