Также стоит ожидать, что предстоящие флагманы могут выйти на стадию массового производства уже в сентябре.

Xiaomi 14 стала первой линейкой смартфонов, оснащенных процессором Snapdragon 8 Gen 3. И судя по всему, Xiaomi планирует продолжить эту тенденцию с новой серией Xiaomi 15. Согласно информации от "Digital Chat Station", над внутренними тестами Xiaomi 15 с процессором Snapdragon 8 Gen 4 уже активно работают. Сообщается, что новая архитектура от Qualcomm, включающий ядра Nuvia, значительно повысит производительность устройств новой серии. Предполагается, что производство Xiaomi 15 с процессором Snapdragon 8 Gen 4 начнется уже в сентябре. Предыдущие утечки также раскрыли информацию о дисплеях, которыми будут оснащены Xiaomi 15 и 15 Pro. Стандартная модель останется с плоским экраном, имеющим такой же размер, как у ее предшественников Xiaomi 14 и Xiaomi 13. Что касается Xiaomi 15 Pro, то говорят о нем как о смартфоне с изогнутым 2K-дисплеем и тонкими рамками толщиной 0,6 мм.

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Возвращаясь к Snapdragon 8 Gen 4, в предыдущих отчетах упоминалось, что Qualcomm называет его "SUN" и будет использовать процессорный узел TSMC N3E. Он получит новые ядра Nuvia, разработанные самой компанией, и ожидается, что его производительность увеличится на 40% по сравнению с Snapdragon 8 Gen 3. Ранние тесты инженерной модели в программе Geekbench показывают результаты 2070 в одноядерном режиме и 9100 в многоядерном. В свою очередь, Snapdragon 8 Gen 3 набирает в среднем 2255 баллов в одноядерном и 7110 баллов в многоядерном тесте Geekbench 6.2.