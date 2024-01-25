Lenovo запустила новый планшет среднего класса с 2K экраном, поддержкой 5G и доступный в разных конфигурациях памяти.

На днях компания Lenovo внезапно выпустила свой новый планшет K11 в Японии. И сейчас они без каких-либо анонсов запустили еще одну модель планшета - Lenovo M20 5G - в Китае. Lenovo M20 5G, представляющий средний класс устройств с высококачественным экраном и возможностью 5G, обладает и другими функциями.

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M20 5G оснащен 10,4-дюймовым ЖК-дисплеем разрешением 2K (1200 x 2000 пикселей). Тем не менее, его яркость оказалась необычайно низкой - всего 280 нит. Внутри планшета установлен процессор MediaTek MT8791, который также известен как MediaTek Kompanio 900T. Этот чипсет был анонсирован в 2021 году и предназначается для планшетов субпремиального класса. Он создан на 6-нанометровом техпроцессе TSMC и включает в себя восьмиядерный процессор (2 высокопроизводительных ядра Arm Cortex-A78 и 6 эффективных ядер Arm Cortex-A55), а также графическое ядро Arm Mali-G68 и APU MediaTek. Планшет доступен в нескольких вариантах памяти и хранения: 6 ГБ, 8 ГБ или 12 ГБ ОЗУ и 128 ГБ, 256 ГБ или 512 ГБ встроенной памяти, которую можно увеличить до 128 ГБ с помощью карты памяти microSD. Особенностью M20 является поддержка сетей 5G, которые, по заявлению Lenovo, обеспечивают скорость до 1 Гбит/с и низкую задержку в 1 мс. Также имеется поддержка Wi-Fi (5) с максимальной скоростью 866 Мбит/с.

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Другие ключевые особенности включают двойную камеру на задней панели с разрешением 13 и 8 Мп, четыре высококачественных динамика и аккумулятор емкостью 7200 мА*ч. Lenovo утверждает, что батарея способна работать от 8 до 10 часов и поддерживает зарядку Power Delivery. Lenovo M20 5G уже доступен для приобретения в Китае. Цена начинается от 2399 юаней (примерно 29 500 рублей) за модель с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной памяти. Варианты с 8 ГБ/256 ГБ и 12 ГБ/512 ГБ стоят 2799 и 2899 юаней (примерно 34 500 и 35 500 рублей) соответственно.