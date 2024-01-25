Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
СтарыйДед
Lenovo запускает в Китае планшет M20 5G с процессором MediaTek Kompanio 900T
Lenovo запустила новый планшет среднего класса с 2K экраном, поддержкой 5G и доступный в разных конфигурациях памяти.

реклама

На днях компания Lenovo внезапно выпустила свой новый планшет K11 в Японии. И сейчас они без каких-либо анонсов запустили еще одну модель планшета - Lenovo M20 5G - в Китае. Lenovo M20 5G, представляющий средний класс устройств с высококачественным экраном и возможностью 5G, обладает и другими функциями.

реклама

M20 5G оснащен 10,4-дюймовым ЖК-дисплеем разрешением 2K (1200 x 2000 пикселей). Тем не менее, его яркость оказалась необычайно низкой - всего 280 нит. Внутри планшета установлен процессор MediaTek MT8791, который также известен как MediaTek Kompanio 900T. Этот чипсет был анонсирован в 2021 году и предназначается для планшетов субпремиального класса. Он создан на 6-нанометровом техпроцессе TSMC и включает в себя восьмиядерный процессор (2 высокопроизводительных ядра Arm Cortex-A78 и 6 эффективных ядер Arm Cortex-A55), а также графическое ядро Arm Mali-G68 и APU MediaTek. Планшет доступен в нескольких вариантах памяти и хранения: 6 ГБ, 8 ГБ или 12 ГБ ОЗУ и 128 ГБ, 256 ГБ или 512 ГБ встроенной памяти, которую можно увеличить до 128 ГБ с помощью карты памяти microSD. Особенностью M20 является поддержка сетей 5G, которые, по заявлению Lenovo, обеспечивают скорость до 1 Гбит/с и низкую задержку в 1 мс. Также имеется поддержка Wi-Fi (5) с максимальной скоростью 866 Мбит/с.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Другие ключевые особенности включают двойную камеру на задней панели с разрешением 13 и 8 Мп, четыре высококачественных динамика и аккумулятор емкостью 7200 мА*ч. Lenovo утверждает, что батарея способна работать от 8 до 10 часов и поддерживает зарядку Power Delivery. Lenovo M20 5G уже доступен для приобретения в Китае. Цена начинается от 2399 юаней (примерно 29 500 рублей) за модель с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной памяти. Варианты с 8 ГБ/256 ГБ и 12 ГБ/512 ГБ стоят 2799 и 2899 юаней (примерно 34 500 и 35 500 рублей) соответственно.

#lenovo #планшет #леново #планшет lenovo
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Планшет Xiaomi с чипом Snapdragon 8 Gen 2 планируют запустить к концу февраля
Lenovo планирует продвинуть бренд Motorola в топ-3 на рынке смартфонов в течение 3 лет
Ноутбук от Lenovo ThinkBook 14+ 2024 SE выпущен с процессором Intel Core Ultra 5
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Эксперт Меркурис: Россия целенаправленно охотится и уничтожает немецкие IRIS-T
1
В Минцифры поступила инициатива в виде запрета применения ИИ в рекламе для детей
2
Россия ищет партнёров по производству беспилотников на Ближнем Востоке
4
ВС России переходят на бесшуные и оснащенные тепловизором разведывательные дроны СОМ-5
2
NASA потратит миллиард долларов чтобы "приземлить" МКС
2
Китай построил огромную сеть аэродинамических труб
5
2ГИС представила новую функцию «Избегать зоны с плохим GPS»
1
Samsung готовит небольшую революцию в мире складных смартфонов с выходом бюджетного Galaxy Z Fold 6
+
Председатель Samsung назвал серию Galaxy S24 более разочаровывающей, чем iPhone
4
США первые в мире запускают серийное производство самолёта 6 поколения - бомбардировщика B-21 Raider
4
GeForce RTX 4070 Super сравнили с Radeon RX 7800 XT
8
Китайские власти запрещают проезд на электромобилях Tesla на всё большем количестве территорий
+
В Diablo IV стартовал третий контентный сезон
+
Bitcoin ушёл ниже $40 000 – аналитики советуют не продавать и назвали причину происходящего
3
Новый храм, вызывающий разногласия в Индии, посетило полмиллиона человек в первый день
+
Пользователи столкнулись с проблемами во время установки январского обновления для Windows 11
+
По мнению ученых в нашей Солнечной системе скоро может быть девять планет
+
Китайские ученые показали первую в мире жидкую оперативную память
2
Россия расторгла договор с Великобританией и Данией о рыболовстве в Баренцевом море
5
Энергопотребление Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 достигает 14,2 Вт
3

Популярные статьи

FLF планирует в ходе термоядерного синтеза получить в 100 раз больше энергии, чем было затрачено
3
28 Махов и 18000 км: что представляет собой гиперзвуковой комплекс "Авангард" - самый быстрый в мире
+
Нужен ли жесткий диск в компьютере и ноутубуке в 2024 году — три аргумента «за» и пять — «против»
69
Подборка неплохих фильмов ужасов, где фигурируют таинственные дома
2
Крышка от процессора в новом качестве
9
ТОП-10 игровых видеокарт от 35 до 250 тысяч рублей – рейтинг 2024 года
36
"Кинжал в сердце НАТО" – чем ответит Россия в случае блокады Калининградской области
5
B-21 Raider: "Налётчик" на Россию и Китай запущен в серийное производство
1
Не коптит и не пылит — всем хорош чернобылит. Обзор игры Chernobylite
+
Спикер ВСУ: "F-16 разбомбят прямо на базах"
23

Сейчас обсуждают

Ярослав Новохатский
14:09
Ну возможно это проблемы с 13 версией, но до 14 я не могу обновится, потому что у меня ру версия. У вас как раз глобал, поэтому 14 версия есть
Poco x3 pro после 3 лет использования
Станислав Тимченко
14:09
Можно подключить к примеру Ugoos и будет супер комбо, я так использую свой проектор Xgimi H3 s New + Ugoos AM 6 b plus, один раз картинку откалибровать проектор и про настройки можно забыть.
XGIMI представила проектор для замены умного телевизора
Джон Коннор
14:07
Подними свою не умную голову наверх и почитай про ломающиеся и сгорающие 4090, про ремонтников в противогазах. А потом поговорим про сомнительные вложения ))))))
ТОП-10 игровых видеокарт от 35 до 250 тысяч рублей – рейтинг 2024 года
Бахтиёр Кудратуллаев
14:05
причём лучи амудик))) амуде параша даже на перспективу сомнительное вложение средств)
ТОП-10 игровых видеокарт от 35 до 250 тысяч рублей – рейтинг 2024 года
Джон Коннор
14:02
Да мне без разницы, я лучи пробовал на 2070, не заинтересовало вообще. Тем более с такой огромной просадклй фпс
ТОП-10 игровых видеокарт от 35 до 250 тысяч рублей – рейтинг 2024 года
Фёдор Семчук
14:01
Мега удобно если это так. Ещё бы лок fps стабильно держал частоту. на oled версии скачет, на lsd всё норм
Steam Deck станет дружелюбнее к новичкам благодаря обновлению с детальной справкой по всем пунктам меню
Бахтиёр Кудратуллаев
14:01
на амуде 3 фпс))))
ТОП-10 игровых видеокарт от 35 до 250 тысяч рублей – рейтинг 2024 года
Вячеслав Бутенко
13:59
Опять в Омске дышать не чем будет ,новые трубы и химия .
В Омске стартовало строительство олефинового комплекса
Джон Коннор
13:58
30фпс? За 100-200 тысяч рублей? За уровень графики 10 летней давности? Ну наслаждайся )))) Хуанг в натуре гений, столько дураков для откачки денег ))
ТОП-10 игровых видеокарт от 35 до 250 тысяч рублей – рейтинг 2024 года
Анатолий Шведцов
13:58
патриот сбивает цели до 4х махов, гиперзвук начинается с 5-ти(пишут даже, что с 6+)... хотя может ты просто хохол или долбоеб, что одно и тоже чаще всего, ушки зассаны пропкой, а читать мы не умеем
Welt: Боеприпасы для ЗРК Patriot закончились и Киев не знает, как теперь сбивать российские ракеты
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем