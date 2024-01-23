Складные устройства Xiaomi в этом году впервые появятся во всем мире, что, наконец, предоставит их поклонникам за пределами Китая альтернативу складным устройствам от Samsung, OnePlus и Google.

В этом году Xiaomi не планирует презентовать смартфон Mix 5, однако намерена представить ряд новых устройств для расширения своего портфолио. Одной из ожидаемых новинок станет смартфон под кодовым названием «Suirenshi» с двумя фронтальными камерами, встроенными в дисплей. Впервые в своей истории Xiaomi также планирует выпустить собственный складной смартфон в стиле раскладушки. Ожидается, что этот складной смартфон будет называться Mix Flip. Он станет прямым конкурентом грядущего Galaxy Z Flip6 от Samsung. Интересным моментом является тот факт, что Mix Flip уже прошел сертификацию в Китае, но есть большая вероятность, что компания представит смартфон для глобального рынка. Ходят слухи, что Xiaomi намеревается выпустить свои первые складные устройства по всему миру в этом году, что предполагает возможность глобального выпуска Mix Flip, а также, предположительно, Mix Fold 4.

реклама

На данный момент подробной информации о Mix Flip или Mix Fold 4 немного, но можно ожидать, что оба устройства будут оснащены современным оборудованием, включая процессор Snapdragon 8 Gen 3. Источники сообщают, что ожидаемый дебют складных устройств состоится в октябре, в тот же период, когда должны быть представлены Google Pixel Fold 2 и OnePlus Open 2. Эти устройства будут конкурентами Mix Flip и Mix Fold 4 от Xiaomi.