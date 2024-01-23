Данный чипсет обычно работает с 8 ГБ ОЗУ и под управлением пользовательского скина Funtouch OS на базе ОС Android 14.

Сообщается, что на данный момент находится в процессе разработки новая модель Vivo Y200e. Недавно она была замечена в сертификации Bluetooth SIG, а сегодня также появилась информация о ней на популярной платформе сравнительного анализа GeekBench. Несмотря на то, что в октябре 2023 года Vivo представила модель Y200 на индийском рынке, данное устройство так и не появилось больше нигде. Тем не менее, вскоре будет выпущена новая модель из серии Y200. Как упоминалось ранее, в базе данных GeekBench обнаружено устройство Vivo Y200e с номером модели V2336, который совпадает с номером в списке сертификации Bluetooth SIG. Из этого можно сделать вывод, что запуск новой модели может быть близким.

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По данным листинга, Vivo Y200e будет поддерживать сети 5G благодаря процессору Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 SoC и графическому процессору Adreno 613. В устройстве будет установлено 8 ГБ оперативной памяти, а в качестве пользовательского интерфейса используется Funtouch OS на базе ОС Android 14. Тестирование показало, что в одноядерном тесте устройство набрало 3115 баллов, а в многоядерном – 8112 баллов. К сожалению, остальные подробности, такие как дизайн, характеристики и цена, пока неизвестны.

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Однако, возможно, характеристики новой модели Y200e будут схожи с Vivo Y200. Поэтому Y200е может быть оснащен 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+ и пиковой яркостью 800 нит. На задней панели установлена двойная 64-мегапиксельная камера, а на передней – 16-мегапиксельная камера для селфи.