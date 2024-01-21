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СтарыйДед
Vivo выпустит ещё один Y100 5G, но с процессором Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2
Данный смартфон будет иметь другой дизайн и аппаратное оснащение по сравнению с более ранними моделями

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В прошлом году Vivo представила в Индии и Китае смартфон Vivo Y100 5G, каждая версия которого имела свои особенности. Индийская модель оснащена чипом Dimensity 900, в то время как китайская версия использует Snapdragon 695.

Сейчас на подходе новая версия Vivo Y100 5G, и по всей видимости, этот смартфон будет отличаться как по дизайну, так и по аппаратному обеспечению в сравнении с предыдущими моделями.

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Новая модель предлагает свежий дизайн со своими тремя камерами, расположенными на задней панели. Ожидается, что смартфон будет доступен в синем и фиолетовом цветах, причем фиолетовая версия будет иметь покрытие, имитирующее кожу, и покрытие, защищающее от пятен.

Кроме того, смартфон будет очень тонким - всего 7,79 мм толщиной, и легким - весом 185 г. Он также будет оснащен двумя стереодинамиками и будет водонепроницаемым по стандарту IP54, что обеспечит ему дополнительную прочность. Фронтальная сторона смартфона будет оснащена AMOLED-экраном с диагональю 6,67 дюймов, которым можно будет наслаждаться благодаря частоте обновления в 120 Гц и максимальной яркости 1200 нит. Фронтальная камера будет аккуратно спрятана в небольшом отверстии на дисплее.

За производительность смартфона будет отвечать процессор Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2, который будет сопровождаться объемом оперативной памяти в 8 ГБ и двумя вариантами внутренней памяти на 128 ГБ или 256 ГБ, а также функцией расширения памяти с помощью виртуальной оперативной памяти на 8 ГБ.

На тыльной стороне смартфон будет иметь тройную камеру, состоящую из основного датчика на 50 МП, широкоугольного объектива на 8 МП и вспомогательного объектива на 2 МП. Надежную работу смартфону обеспечит батарея емкостью 5000 мА*ч, которая также поддерживает быструю зарядку мощностью 80 Вт через порт USB-C. Безопасность пользователей будет гарантировать датчик отпечатков пальцев, расположенный под дисплеем.

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Дополнительные подробности о цене и дате релиза пока остаются под секретом.

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