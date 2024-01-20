Сообщается, что Machine Games работает над будущей игрой Quake, внутри компании называемой Quake 6.

Разработчики из компании Machine Games проделали отличную работу с ремастерингом Quake и Quake II. Фанаты с надеждой ждут, что Quake III и IV будут также обновлены. Однако недавно проведенное мероприятие Xbox Developer Direct дало подсказку о еще более захватывающем событии: появлении совершенно новой игры в серии Quake.

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Бдительный пользователь форума Resetera успел заметить нечто интересное во время прямой трансляции — на доске с идеями можно было разглядеть логотип Quake и наброски букв «AKE 6». Это произошло во время презентации игры об Индиане Джонсе от студии Machine Games. По мнению многих пользователей, «Quake 6», скорее всего, является внутренним рабочим названием игры и не будет называться так на самом деле. Это подобно тому, как Quake Champions первоначально внутри компании называлась «Quake 5». Однако «Quake 6» может быть связан с ранее упомянутым ремастером, о котором намекал инсайдер Шпешал Ник еще в 2021 году. Впрочем, возродить историю франшизы, оставшуюся нетронутой со времен Quake 4 2005 года, спустя двадцать лет будет непростым делом. Тем не менее, это, возможно, единственный способ сохранить франшизу, особенно после неудачи Quake Champions, совершившей попытку занять место Overwatch.