Основной датчик камеры будет на 50 МП в сочетании с перископической камерой 64 МП с 3-кратным зумом.

Realme готовится к глобальному запуску, запланированному на 29 января, на котором ожидается появление Realme 12 Pro 5G и Realme 12 Pro+ 5G. По последним данным, существует вероятность, что третья модель, Realme 12 Pro Max 5G, также находится в стадии разработки. Инсайдер Йогеш Брар недавно раскрыл основные характеристики и информацию о цене модели Max. Кроме того, согласно сообщению на Flipkart, был ненадолго опубликован список функций устройства до его удаления.

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В списках на Flipkart указывается, что Realme 12 Pro Max будет оснащен 8 ГБ оперативной памяти и доступен в цвете Submarine Blue. Устройство будет иметь схожий дизайн с Realme 12 Pro+. Недавнее изображение, опубликованное Браром, показывает, что задняя камера Realme 12 Pro Max 5G будет иметь 50-мегапиксельную основную камеру Sony IMX890 с оптической стабилизацией изображения (OIS) и 64-мегапиксельный перископический телеобъектив с оптической стабилизацией изображения (OIS). Экран Realme 12 Pro Max 5G будет выполнен в технологии AMOLED с изогнутыми краями, а дизайн напомнит роскошные часы в стиле Rolex. Устройство будет работать на базе Android 14 с интерфейсом Realme UI 5. Предположительно, модель Max будет доступна в двух вариантах оперативной памяти - 8 ГБ и 12 ГБ. Оба варианта, скорее всего, будут предлагать 256 ГБ встроенной памяти. Ожидается, что стоимость данных вариантов составит около 400 и 450 долларов США (примерно 35 000 и 40 000 рублей) в зависимости от объёма оперативной памяти. Дизайн и характеристики Realme 12 Pro Max 5G схожи с ожидаемыми возможностями варианта Pro+, который, по информации, будет оснащен чипом Snapdragon 7s Gen 2.