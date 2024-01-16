Название бренда, а тем более самого смартфона пока остаётся тайной, но известно, что одна из задних камер данного смартфона представляет собой телеобъектив с 4-кратным оптическим зумом.

В 2021 году Xiaomi представила свой новый смартфон Xiaomi Mix 4. Это был единственный телефон компании в последнее время, оснащенный камерой под дисплеем. Недавно инсайдер "Digital Chat Station" раскрыл некоторые ключевые детали о грядущем смартфоне, который предположительно будет называться Xiaomi Mix 5.

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В своем сообщении на платформе Weibo DCS сообщил, что загадочный новый флагманский телефон, который находится на стадии тестирования, будет оснащен процессором Snapdragon 8-й серии. Утверждается, что дисплей этого устройства имеет ультратонкие рамки по всем четырем сторонам и кажется практически безрамочным. Кроме того, он добавил, что смартфон будет обладать двумя камерами под дисплеем. Похоже, что одна из задних камер будет представлять телеобъектив с 4-кратным оптическим зумом. Название устройства не было упомянуто, но дизайн его дисплея и наличие двух подэкранных камер позволяют предположить, что это может быть Xiaomi Mix 5. Однако существует вероятность, что упомянутое устройство может быть флагманским телефоном другого бренда, например ZTE, так как он также выпускал в последние годы смартфоны с камерами под дисплеем. Поэтому рекомендуется относиться к этой информации с некоторым скептицизмом.

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Что касается Xiaomi Mix 5, то в недавних отчетах сообщалось, что компания, скорее всего, не планирует выпускать этот смартфон в текущем году. Несмотря на то, что его недавно заметили в базе данных IMEI с номером модели 2503AVP01C, ожидается, что он появится только в марте 2025 года. Интересно отметить, что Xiaomi планирует выпустить два телефона под брендом Mix в этом году. В первой половине 2024 года ожидается появление Xiaomi Mix Flip на базе процессора Snapdragon 8 Gen 2, а во второй половине года можно ждать появления Xiaomi Mix Fold 4 на базе процессора Snapdragon 8 Gen 3.