Также она поддерживает карту памяти и, таким образом, позволяет хранить различные типы файлов.

Новая электронная книга Fanmu уже доступна и отличается своими компактными размерами. Несмотря на то, что размеры устройства составляют всего 61 х 97,7 х 9 миллиметров, что делает его крайне портативным, комфортность чтения на нем оставляет желать лучшего, особенно при долгом чтении. Вес электронной книги также минимален и составляет лишь 88 граммов.

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На устройстве установлен экран размером 3,52 дюйма с разрешением 240 х 360. При использовании электронных книг на Fanmu пользователю приходится часто перелистывать страницы, так как в одной строке помещается не больше шести слов. Ограничением является также невозможность работы с файлами формата EPUB или PDF, устройство может обрабатывать только текстовые файлы. Несмотря на все минусы, на устройстве имеется подсветка. Fanmu может быть использована не только как электронная книга, но и как MP3-плеер. Для этого ее можно подключить к наушникам по Bluetooth. Также присутствуют кнопки регулировки громкости. Для расширения памяти доступен слот для карт памяти microSD. Емкость аккумулятора указана как 850 мА*ч.

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Цена устройства составляет чуть менее $150 (около 13 500 рублей), к которой следует добавить стоимость доставки и импортные пошлины. Для тех, кто ищет полноценную электронную книгу, а не просто портативное устройство, возможно, стоит рассмотреть более качественные варианты.