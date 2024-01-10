Большинство характеристик предполагаемого Galaxy Y55 (SM-C5560) раскрыты в результате сертификации TENAA.

На китайской сертификационной платформе TENAA обнаружен новый неизвестный смартфон Samsung с номером модели SM-C5560. В то время как технические характеристики телефона были раскрыты, фотографии пока отсутствуют. Считается, что это устройство может получить название Galaxy Y55 при выходе на китайский рынок. Детали, которые стали известны благодаря сертификации TENAA, включают 6,67-дюймовый OLED-дисплей с разрешением Full HD+ 1080 x 2400 пикселей. Однако остается неизвестным, поддерживает ли дисплей высокую частоту обновления. Ожидается, что данный смартфон будет поставляться с последней версией Android 14 и интерфейсом One UI.

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Также устройство оснащено 2 ГГц неустановленным чипсетом и будет предлагать два варианта оперативной памяти: 8 ГБ и 12 ГБ. Варианты хранения будут включать 128 ГБ и 256 ГБ с возможностью расширения памяти с помощью карт microSD. Как указано в списке TENAA, аккумулятор SM-C5560 имеет номинальную емкость 4855 мА*ч, при этом типичная ёмкость составляет около 5000 мА*ч. Однако подробности о возможности быстрой зарядки пока не разглашаются. В качестве камеры Galaxy Y55 будет иметь 13-мегапиксельную фронтальную камеру и тройную камеру на задней панели, состоящую из 50-мегапиксельной, 8-мегапиксельной и 2-мегапиксельной камер. Размеры устройства, указанные в сертификации, составляют 210,942 х 124,74 х 8 мм, а весит оно 322 грамма. Стоит отметить, что данные о высоте, ширине и весе могут быть ошибочными в сертификате. Предполагается, что представленный Galaxy Y55 выполнит важные требования сертификации и может появиться на китайском рынке позднее в этом месяце.