ROG Phone 8 Pro дебютирует в Китае 16 января и будет иметь показатели производительности, которые превосходят показатели конкурентов.

Asus продолжает радовать своих поклонников новыми подрробностями о грядущем выпуске серии ROG Phone 8. Официальная презентация состоится 16 января в Китае, и компания начала показывать некоторые интересные детали о предстоящих игровых смартфонах. Новейший тизер раскрывает характеристики производительности флагманской модели ROG Phone 8 Pro. Судя по информации, опубликованной на официальном аккаунте ROG Gaming Phone в китайской социальной сети Weibo, ROG Phone 8 Pro набирает удивительные 2 359 969 баллов на популярном бенчмарке AnTuTu. Этот результат не только превосходит устройства с самым высоким рейтингом в списке лидеров AnTuTu, такие как OnePlus 12 с результатом 2 188 135 баллов, но и устанавливает новый стандарт производительности для игровых смартфонов.

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Также тизер раскрывает показатели производительности ROG Phone 8 Pro в Geekbench. В одноядерном тесте этот игровой телефон показал результат 7422, что существенно превышает средний балл 7188 для процессора Snapdragon 8 Gen 3, входящего в состав его аппаратной платформы. Неудивительно, что ROG Phone 8 Pro с легкостью превосходит данное значение, учитывая, что он специально разработан для игр и предыдущие модели этой серии всегда выделялись высокой производительностью среди Android-устройств своего поколения. Судя по результатам тестов, ROG Phone 8 Pro обещает стать настоящим монстром производительности, способным удовлетворить потребности самых требовательных геймеров.