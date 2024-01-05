Данное безымянное устройство, похоже, отказывается от APU AMD Ryzen в пользу процессора Intel.

Компания MSI приступила к анонсированию нового сегмента своей продукции в социальных сетях. Пока что компания раскрыла только часть информации, однако все указывает на то, что это будет игровой портативный компьютер под названием "MSI Dragon" нового поколения. Из опубликованных изображений видно, что задняя панель и верхний край устройства будут украшены логотипом MSI и надписью "TRUE GAMING". Также можно заметить два порта, расположенных по обе стороны от края. На одной стороне игрового КПК есть верхний разъем 3,5 мм, как и у большинства современных игровых устройств. А на другой стороне, рядом с верхним портом, видна надпись в виде молнии, что, возможно, указывает на наличие подключения Thunderbolt.

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Судя по всему, игровой портативный компьютер MSI будет основан на APU AMD Ryzen и будет иметь контроллер Thunderbolt. Однако, учитывая, что это даст небольшое преимущество перед конкурентами с USB4, многие предполагают, что MSI вместо этого выбрала процессор Intel, возможно, из семейства Meteor Lake, благодаря его улучшенной производительности iGPU. Другие подробности пока неизвестны, хотя верхняя часть устройства напоминает дизайн ASUS ROG Ally. Более подробная информация о первом игровом портативном компьютере MSI будет представлена на следующей неделе в рамках выставки CES 2024.

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