Это широкоформатный профессиональный изогнутый монитор, способный обеспечить пиковую яркость 600 нит при разрешении 5120 x 2160.

Компания Dell представила новую модель изогнутого монитора Dell UltraSharp 40 с разъемом Thunderbolt (U4025QW), который является улучшенной альтернативой UltraSharp 34 с разъемом Thunderbolt (U3425WE) и преемником U4021QW. U4025QW сохраняет разрешение предыдущей версии - 5120 x 2160 (5K), но получил ряд улучшений. Одно из главных нововведений - увеличение частоты обновления экрана с 60 Гц до 120 Гц. Достоинствами этой модели также являются сертификация VESA DisplayHDR 600, коэффициент контрастности 2000:1 и 99% охвата цветового пространства Display P3/DCI-P3 благодаря панели IPS Black. Монитор также оборудован портом Thunderbolt 4, посредством которого можно заряжать подключенные устройства (до 140 Вт), а также имеет порты DisplayPort 2.1, HDMI 2.1, USB Type-A и USB Type-C. Он также включает в себя 2,5 Gigabit Ethernet для проводного Интернета, датчик внешней освещенности и KVM-переключатель.

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Уже подтверждено, что модель U4025QW появится в продаже 27 февраля по цене $2399,99 США и 3289,99 канадских долларов в США и Канаде соответственно (примерно 215 000 рублей). Пока неясно, когда и по какой цене монитор будет доступен в других регионах, но предполагается, что компания планирует продавать его по всему миру. Пока информации о доступности модели U4025QW в регионе EMEA нет, что может означать, что в начале он будет доступен только в Северной Америке.

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