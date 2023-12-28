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СтарыйДед
AMD Ryzen 9 8945HS появился на Geekbench вместе с предстоящим ноутбуком Asus ROG Zephyrus G14
Он работает на одном уровне со своим предшественником на базе Phoenix в многоядерном режиме, но отстает в одноядерном.

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На бумаге гибридные процессоры AMD Ryzen 8000 Hawk Point практически идентичны своим аналогам серии Ryzen 7000. Единственное отличие заключается в более мощной обработке искусственного интеллекта. Первые тесты Ryzen 5 8640HS и Ryzen 7 8840HS в Geekbench подтверждают это утверждение. Сейчас флагманская модель Ryzen 9 8945HS проходит тестирование. Она набрала 2330 и 12906 баллов в одноядерных и многоядерных тестах Geekbench 6.2 соответственно. Ryzen 9 8945HS стал следующим поколением процессоров Asus ROG Zephyrus G14 с 32 ГБ оперативной памяти DDR5. В сравнении с Ryzen 9 7940HS прошлого поколения, производительность Ryzen 9 8945HS немного уступает в одноядерном режиме (среднее значение 2612), но в многоядерном режиме они равны (среднее значение 12088).

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Отсутствие полной совместимости можно объяснить странной работой оперативной памяти, поскольку Geekbench указывает скорость 1594 МТ/с, что низко даже для памяти DDR4, не говоря уже о DDR5. Кроме того, Ryzen 9 8945HS немного превышает установленную частоту работы процессора, колеблясь около 5,16 ГГц, вместо заявленных 5,2 ГГц. Когда эти проблемы будут решены, ожидается, что производительность процессора будет соответствовать прошлому поколению и даже сравняется с Intel Core Ultra 9 185H, который также испытывает определенные трудности в настоящее время.

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