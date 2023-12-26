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OPPO готовится к выходу своей серии Find X7, запланированной на 8-10 января следующего года. Чтобы разжечь больший интерес к данному событию, компания OPPO организовала мероприятие по техническим коммуникациям под девизом «Изучение технологий безлюдной земли», которая состоится 27 декабря. Тизер сообщает о четырех главных темах встречи:
1) Будущее искусственного интеллекта: OPPO планирует глубже интегрировать большие языковые модели в свою систему ColorOS, предполагая анонсировать новые функциональные возможности.
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2) Расширенные возможности связи: предполагается, что будут представлены функции спутниковой связи, особенно в модели Find X7 Ultra.
3) Максимальная производительность: цель встречи - рассказать о максимальной оптимизации производительности и представить новые алгоритмы, обещающие улучшить пользовательский опыт.
4) Конфиденциальность и безопасность: OPPO планирует представить новые разработки в области конфиденциальности и защиты данных, подчеркивая важность обеспечения безопасности пользователей.
Хотя в начале ноября уже было объявлено о системе Super Light Shadow Image для камер серии OPPO Find X7, ожидается, что на предстоящей встрече будет уделено основное внимание внешнему виду устройства и будет раскрыта официальная дата выпуска. OPPO стремится привлечь внимание к серии Find X7 и сделать значительный вклад в конкурентной смартфонной среде.