Отмена произошла после того, как Европейская комиссия и британский орган по вопросам конкуренции и рынка выразили обеспокоенность.

В понедельник компания Adobe Inc. официально объявила о прекращении намеченного приобретения Figma Inc., оцениваемого в $20 миллиардов. Причиной данного решения стали нормативные препятствия, с которыми столкнулись в ходе сделки. О самом предложении о слиянии было объявлено в сентябре 2020 года, и оно собралось стать одним из самых крупных договоров в истории сферы программного обеспечения. Однако сделку остановило противодействие регулирующих органов Европейского союза и Великобритании, которые высказывали опасения о получении Adobe слишком высокой доли контроля на рынке программного обеспечения для дизайна. Весьма негативным исходом этой ситуации стало расторжение договора с одной из сторон, и Adobe согласилась выплатить Figma комиссию, составляющую $1 миллиард. Тем самым Adobe показала свою готовность снять все вытекающие обязательства. Для Adobe это оказалось неудачей, так как компания надеялась закрепиться на растущем рынке облачного программного обеспечения для дизайна. Figma является одним из ключевых игроков на этом рынке, и ее пользовательская база за последние годы резко расширилась.

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Компания Figma была основана в 2012 году с целью упростить сотрудничество между дизайнерами интерактивных мобильных и веб-приложений. Она применяет передовые технологии для проектирования, предлагает многопользовательские рабочие процессы и создала свою собственную разработческую экосистему. Adobe — это компания из Калифорнии, которая занимается разработкой программного обеспечения для управления документами, производства, распространения и продвижения информации.