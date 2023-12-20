Qualcomm утверждает, что чип Snapdragon Elite X не только превосходит пришедший на смену Apple M2 Max, но и превосходит последний чип M3.

Основываясь на предоставленной информации, Qualcomm представила свой новый чип Snapdragon Elite X для Windows на базе архитектуры Arm. Это вызвало интерес у энтузиастов технологий, которые задавались вопросом, сможет ли Qualcomm догнать Apple и выпустить аналогичный кремниевый процессор для персональных компьютеров. Qualcomm не разочаровала своих поклонников и представила мощные ядра Oryon, которые на тот момент превосходили процессор Apple M2. 80-Ваттный вариант Snapdragon Elite X превзошел Apple M2 Max на 10%, в то время как 23-ваттный вариант достиг сопоставимых результатов.

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Эти результаты подтверждают решение Qualcomm приобрести Nuvia, которое привело к воссоединению Джерарда Уильямса, соучредителя и генерального директора Qualcomm и бывшего архитектора Apple A-series, с Qualcomm. Однако запуск чипа все еще ожидается, и ожидается, что первые компьютеры под управлением Windows с Snapdragon Elite X поступят в продажу в июле. Тем не менее, Qualcomm продолжает поддерживать интерес пользователей и обещает представить чип в следующем году. А с появлением новой линейки 3-нм чипов M3 от Apple, компания Qualcomm решила и здесь обойти Apple. Она сообщила о превосходстве по производительности своего чипа Snapdragon Elite X в сравнении с новейшим процессором М3 от Apple на 21%. Но при этом они все еще имеют конкурента в лице Intel и его последних процессоров для ноутбуков 14-го поколения. Остается только ждать появления чипа от Qualcomm, чтобы самим сравнить производительность и время автономной работы.