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СтарыйДед
Lichee Pad Max 4A — новый планшет 2-в-1, который можно использовать в качестве альтернативы ноутбуку
Lichee Pad Max 4A - трансформируемый планшет-ноутбук с операционной системой Debian

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Компания Sipeed анонсировала новое мобильное устройство, основанное на архитектуре RISC-V и имеющее SoC TH1520 с четырьмя вычислительными ядрами C910. Согласно спецификации, модель будет оснащена оперативной памятью LPDDR4X вместимостью 8 или 16 ГБ. Кроме того, в нем предусмотрен накопитель eMMC с возможной емкостью 32 или 128 ГБ, а также есть возможность использовать компактный SSD формата M.2 2242. Присутствует слот для карт памяти microSD, что облегчает расширение памяти.

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Устройство обладает дисплеем с диагональю 14 дюймов и разрешением 2240 x 1440 пикселей, что обеспечивает высокое качество изображения. Говорят, что экран способен покрывать на 100% цветовое пространство sRGB и поддерживать сенсорный ввод, что важно для работы с планшетом.

С помощью встроенного порта mini HDMI можно подключить внешний экран. Также устройство оснащено портами USB 3.0 типов C и A, а также USB 2.0, что позволяет подключать различные аксессуары или внешние накопители. Технология Bluetooth также поддерживается. Для быстрого подключения к Wi-Fi предусмотрена поддержка стандарта Wi-Fi 6. Устройство также оборудовано стереодинамиками и микрофоном.

Емкость аккумулятора составляет 38,5 Вт*ч. Говорят, что вес самого планшета около одного килограмма. В качестве операционной системы указан Debian. О конкретной информации о цене и наличии пока не сообщается.

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#планшет #мобильные гаджеты #мобильная техника
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