Он оснащен недавно выпущенным процессором Intel Core Ultra 5 125H, имеет 32 ГБ оперативной памяти и SSD-накопитель Gen4 NVMe емкостью 1 ТБ.

В мире технологий каждый день появляются новые устройства, которые привлекают внимание пользователей своими функциями и возможностями. В этот раз компания Thunderobot представила свою новую модель мини-ПК MIX PRO AI. Это устройство вызывает особый интерес, особенно у любителей техники, ведь оно обладает мощными характеристиками и инновационными функциями. Одной из ключевых особенностей Thunderobot MIX PRO AI является его процессор Intel Core Ultra 5 125H. Этот мощный процессор работает параллельно с 7-ядерным iGPU Intel Arc, который способен соперничать с известным Radeon 780M. Хотя компания Thunderobot не раскрыла информацию о тепловыделении системы, они подтвердили наличие охлаждающей системы мощностью 70 Вт. Это позволяет предположить, что процессор, скорее всего, настроен на 65 Вт. Такое сочетание мощности и эффективности обеспечивает плавную работу и высокую производительность в любых задачах, будь то игры, графические приложения или мультимедийные проекты. Thunderobot MIX PRO AI также оснащён оперативной памятью DDR5 объемом 32 ГБ. Кроме того, мини-ПК оснащен 1 ТБ высокоскоростным твердотельным накопителем Gen4, который обеспечивает быструю загрузку операционной системы и приложений, а также быстрый доступ к хранимым данным.

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Thunderobot MIX PRO AI предлагает широкий выбор портов для подключения внешних устройств и периферийных устройств. Среди них есть Thunderbolt 4, USB 4.0, HDMI 2.1, DP 1.4 и 2,5 GbE Ethernet. Для беспроводного подключения доступны WiFi 6E и Bluetooth 5.3, что позволяет пользователю оставаться связанным с внешним миром без проводов и ограничений. Пока точная дата выхода на рынок Thunderobot MIX PRO AI не разглашается, ожидается, что это произойдет в начале 2024 года вместе с другими моделями мини-ПК Meteor Lake.