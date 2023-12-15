Несмотря на то, что обе модели выглядят одинаково, ASUS, похоже, сделала отличия как минимум в трех аспектах.

Отчет Windows публикует все подробности о серии ROG Phone 8, включая новую модель ROG Phone 8 Pro. Ранее ASUS уже делилась несколькими тизерами, посвященными ROG Phone 8. Недавно компания представила заднюю панель своего будущего игрового смартфона в двух различных цветовых вариантах, оба украшенных логотипом Republic of Gamers (ROG) с подсветкой RGB. В своем отчете Windows показывает серию ROG Phone 8 со всех сторон. Судя по фотографиям ниже, ROG Phone 8 и ROG Phone 8 Pro будут иметь тонкие рамки и плоский экран. На изображении, опубликованном в отчете Windows, представлены ожидаемые характеристики ROG Phone 8 и ROG Phone 8 Pro.

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ASUS разделяет ROG Phone 8 от ROG Phone 8 Pro в нескольких аспектах. Во-первых, ROG Phone 8 будет иметь 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти. В свою очередь, по информации из тестов, ROG Phone 8 Pro будет доступен с 16 ГБ или 24 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ или 1 ТБ встроенной памяти. Во-вторых, ROG Phone 8 Pro, по всей видимости, будет оснащен третьей задней камерой, скорее всего, 32-мегапиксельной, а также 3-кратным оптическим телеобъективом. Кроме того, ASUS предоставит каждой модели уникальный дизайн задней панели. Как ожидалось, компания выпустит несколько дополнительных аксессуаров, включая новый AeroActive Cooler X. В отчете Windows также показаны Devilcase Guardian и корпус из термопластичного материала (ТПУ), причем первый может использоваться в качестве переходника для AeroActive Cooler X. Цены на обе модели пока не разглашаются, однако недавние тизеры от ASUS предполагают, что серия ROG Phone 8 будет представлена в следующем месяце на выставке CES 2024.