UBPet V10 — это новый робот-пылесос, который благодаря своей особенно высокой мощности всасывания также может справиться с сильными загрязнениями, такими как шерсть домашних животных и пылевые клещи.

В настоящее время в рамках кампании Kickstarter финансируется новый вакуумный робот UBPet V10. Это уникальное устройство отличается высокой мощностью всасывания - 22 000 Па, что значительно превосходит другие вакуумные роботы, рекламируемые со значениями чуть менее 10 000 Па. Производитель сравнивает мощность UBPet V10 с известным пылесосом Dyson. Робот оснащен специальной щеткой, предназначенной для эффективного удаления волос, включая длинную шерсть животных, а также способен очищать от клещей и тяжелых частиц, таких как песок. UBPet V10 справляется с препятствиями высотой до 1,8 сантиметра, включая толстые ковры.

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Устройство поставляется с зарядной станцией, однако отдельной всасывающей станции нет. Аккумулятор робота полностью заряжается за 2,5 часа и позволяет провести 50-минутную уборку. Пылесборник имеет емкость 300 миллилитров. Робот ориентируется в помещении с помощью лазерной навигации, которая помогает ему избегать препятствий. Модель UBPet V10 на Kickstarter доступна для предварительного заказа по стартовой цене, эквивалентной примерно $325. Поставка планируется на февраль 2024 года. Однако будущие клиенты должны учитывать возможные финансовые риски краудфандинговых кампаний и заранее уточнять стоимость доставки, включая импортные пошлины.