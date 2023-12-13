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СтарыйДед
Tesla представила робота-гуманоида Optimus Gen 2 с новыми датчиками на руках и ногах
Новые руки с тактильными ощущениями на всех пальцах и распознаванием крутящего момента ног — это лишь некоторые из улучшений Tesla.

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Примерно спустя 9 месяцев после того, как был представлен первый робот-гуманоид Optimus от компании Tesla, на арену выходит его новый брат Optimus Gen 2. Новинка от Tesla перемещается на 30% быстрее своего предшественника, при этом значительно легче, но не потеряв ни в устойчивости, ни в производительности. Более того, Optimus Gen 2 теперь оборудован тактильными датчиками на каждом пальце своих рук, что предоставляет 11 степеней свободы (DoF) для более точного управления чувствительными объектами. Tesla также продемонстрировала, как он может обращаться с куриными яйцами в небольшом ролике, что показывает дополнительное богатство глубины резкости, которое не ограничивается только быстродвижущимися руками.

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Optimus Gen 2 предоставляет также шею с 2 степенями свободы, а также силовые/крутящие моменты датчиков на стопах и шарнирные носки, имитирующие стопу человека. Обновление Optimus Gen 2 включает в себя приводы и датчики, разработанные Tesla, с встроенными схемами и ремнями безопасности, что позволяет существенно сократить вес на 10 кг. Дополнительная свобода действий, которую обеспечивают новые приводы и сенсорная технология Tesla, улучшает баланс и контроль над всем гуманоидным телом Optimus Gen 2. Tesla подчеркивает, что данные улучшения приводят к невероятным результатам в различных аспектах действий.

#робот #робот гуманоид #робот гу
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