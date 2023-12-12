Siri теперь может сообщать пользователям, сколько шагов они прошли и многое другое.

Благодаря новейшему обновлению операционных систем iOS 17.2, iPadOS 17.2 и watchOS 10.2 голосовой помощник Apple, Siri, получил заметное улучшение. Теперь Siri имеет возможность получать данные из приложения "Здоровье" и записывать показания здоровье пользователя. Официальное сообщение на блоге Apple утверждает, что Siri готова отвечать на более чем 20 запросов, связанных с данными из приложения "Здоровье". Среди этих запросов можно назвать информацию о физической активности, количестве шагов, пульсе, насыщении крови кислородом, сне и многом другом. К тому же, Siri теперь в состоянии записывать информацию о состоянии здоровья. Например, пользователи могут попросить Siri запомнить их массу, уровень сахара в крови, артериальное давление, прием лекарств и другие показатели.

реклама

На данный момент эти новые функции Siri доступны на Apple Watch Series 9, Apple Watch Ultra 2, iPhone и iPad1. Благодаря новой обработке запросов на устройствах, Siri может выполнять задачи, не отправляя данные из приложения "Здоровье" на другие устройства пользователя, что повышает уровень конфиденциальности. В дополнение к этому, в долгожданном обновлении iOS 17.2 также появилось новое приложение "Журнал", поддержка записи видео в 3D и другие интересные новшества.