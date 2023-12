Компания Looking Glass только что запустила кампанию на KickStarter для своего самого маленького голографического дисплея, Looking Glass Go, с 6-дюймовым экраном и компактной складной конструкцией.

Компания Looking Glass Factory представляет новый голографический дисплей, которому не требуются специальные очки. Looking Glass Go - это компактное устройство со складной конструкцией, которое имеет экран размером 6 дюймов и разрешением 1440 x 2560 пикселей. С углом обзора 58 градусов, он может работать как от дополнительного "аккумуляторного блока", так и через USB-C. Размеры устройства составляют всего 16 х 8 х 1,9 см, а вес - 235 грамм, что приближено к обычному смартфону. Looking Glass Go оснащен кнопками "вперед", "назад" и "пауза" для управления слайд-шоу, а также разъемом для наушников 3,5 мм.

Устройство имеет смысл только при наличии соответствующего контента для отображения, и компания Looking Glass учтет этот факт. Фотографии, снятые в портретном режиме на iPhone, уже содержат информацию о глубине, поэтому их можно легко просмотреть. Также можно использовать приложение Luma AI для преобразования существующих 2D-изображений в 3D. Приложение Liteforms создает интерактивных 3D-персонажей на базе ChatGPT, с которыми можно общаться.

Несмотря на то, что гарнитуры AR/VR предоставляют более захватывающий опыт, Looking Glass Go позиционируется как более естественный способ просмотра голографических изображений без необходимости носить гарнитуру. Еще одним преимуществом устройства является возможность просмотра его несколькими людьми одновременно, что облегчает осуществление обмена информации с другими. Кроме того, Looking Glass Go привлекателен в качестве настольного гаджета. Проект Looking Glass Go запущен на платформе Kickstarter и уже в первый час собрал необходимую сумму в 50 000 долларов. Для спонсоров действует ограниченное время на получение привилегированной цены в 199 долларов, в то время как розничная цена составит 300 долларов.