Capcom подтвердила, что планирует выпустить еще больше игр Resident Evil, т.к. успех прошлых ремейков укрепляет будущие планы разработчика игры в отношении франшизы.

В ходе торжественной церемонии награждения партнеров PlayStation, которая прошла в Японии, глава Capcom - Ясухиро Анпо сделал одно важное заявление: в будущем компания планирует анонсировать очередной ремейк культовой игры Resident Evil. Анпо, известный как режиссер успешного ремейка Resident Evil 4 для PS5, оставил фанатов в неведении относительно выбранной игры, но подчеркнул, что они с нетерпением ждут возможности анонсировать своё творение в будущем.

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Пользователи в сети имеют различные догадки относительно следующего проекта Capcom. Некоторые склоняются к тому, что речь может идти о ремейке Resident Evil 5, в то время как другие фанаты надеются на возвращение легендарной первой части серии. Однако, независимо от выбора, Capcom скорее всего не Будет торопиться. По словам одного из инсайдеров издания "Dusk Golem", релиз ремейка Resident Evil ожидается не ранее, чем в 2025 году, поскольку компания не планирует выпускать новый ремейк в 2024 году. Кроме того, сообщается, что работа над Resident Evil 9 уже идет полным ходом, что делает сложным предсказание сроков выхода следующего проекта. Таким образом, фанатам игровой франшизы придется немного подождать перед тем, как представят долгожданный ремейк и он появится на полках магазинов.