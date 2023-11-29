Опубликованное изображение указывает на то, что эта серия представляет собой первую партию крупных моделей смартфонов с искусственным интеллектом.

Компания Vivo представила новую серию смартфонов Vivo S18, которая скоро будет доступна для покупки. Официальный анонс серии состоялся, и теперь можно узнать подробности об этих устройствах. Ожидается, что премьера серии Vivo S18 состоится в следующем месяце в Китае. Серия состоит из трех моделей – S18, S18e и S18 Pro. На тизерном изображении видно, что это первая серия смартфонов с искусственным интеллектом, оснащенная собственной разработкой BlueLM. Также сообщается, что серия будет выпущена в ближайшее время, а начало продаж ожидается в следующем месяце. Кроме того, опубликованы схематические изображения смартфонов, раскрывающие их дизайн. Замечено, что этот дизайн очень похож на устройства iQOO серии Neo 9, которые появятся на рынке в декабре 2023 года.

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По информации, смартфоны серии Neo 9 будут иметь двухцветную заднюю панель, в то время как устройства серии S18, возможно, не будут иметь такой функции. Однако модуль камеры останется прежним, и на дисплее можно увидеть вырез посередине. Кнопка питания и кнопки громкости будут расположены по правому краю смартфона. Серия S18 будет доступна в черном, зеленом и радужном цветах. Недавно появились сведения о технических характеристиках моделей S18 и S18 Pro, согласно которым оба смартфона будут оснащены процессорами Snapdragon 7 Gen 3 и Dimensity 9200+, как уже сообщалось ранее. Оба устройства также будут иметь аккумулятор емкостью 5000 мА*ч и другие интересные функции. Ожидается, что смартфоны будут поддерживать быструю зарядку мощностью 80 Вт, что подтверждается сертификацией 3C одной из будущих моделей. Стоит отметить, что стандартная версия S18 может быть выпущена на некоторых рынках под именем V30 или V31, а информация о тестировании модели V30 в Geekbench позволяет предположить, что это может быть ребрендингом существующего смартфона.