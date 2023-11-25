Недавно компания Huawei также объявила о планах поэтапного прекращения поддержки приложений Android в Китае.

Мобильный разработчик Ant Group, известный своей платформой mPaaS, объявила о сотрудничестве с Huawei для разработки приложений под операционную систему HarmonyOS. mPaaS - универсальная платформа обслуживающая сотни крупных и средних предприятий, а также тысячи малых и средних компаний в различных отраслях, включая финансовый сектор, государственные учреждения и транспортные компании. Ее доминирование особенно заметно в финансовой сфере.

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Вице-президент Ant Group, Ю Бин, выразил приверженность компании инновациям и разработке передовых приложений, подчеркнув, что партнерство с Huawei приведет к созданию высококачественных продуктов. Здесь с ним согласился и президент Huawei Terminal Cloud Services, Чжу Юнган, который подчеркнул потенциал сотрудничества между mPaaS и HarmonyOS в будущем. Он видит расширенные возможности mPaaS и разрабатываемой ими экосистемы. Это партнерство позволит Huawei продолжить расширение экосистемы HarmonyOS.

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Компания также заключила пару партнерских соглашений, одно из которых с Alibaba для разработки собственной версии приложения DingTalk для HarmonyOS, а другое с Meituan для создания приложений под эту операционную систему. Эти отношения подчеркивают растущий интерес к HarmonyOS. Huawei также объявила о постепенном прекращении поддержки Android в Китае. Это говорит об уверенности компании в возможностях HarmonyOS и ее стремлении создать самостоятельную операционную систему.