Как и его менее мощный брат, Oscal Tiger 12 работает под управлением DokeOS 4.0 на базе Android 13.

Одним из самых популярных процессоров MediaTek Helio G99 обзавелся новым смартфоном бренда Oscal, который предназначен для молодежной аудитории и только что появился на AliExpress по очень привлекательной цене. Oscal Tiger 12, новинка с тремя уникальными цветовыми вариантами, обладает значительными улучшениями в области камеры по сравнению с предшественником, а также некоторыми незначительными улучшениями во всех других аспектах, включая увеличение производительности по сравнению с предыдущей моделью Oscal Tiger 10, оснащенной процессором Unisoc T606.

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Подобно своему менее мощному собрату, Oscal Tiger 12 работает на ОС DokeOS 4.0, основанной на Android 13. Среди других особенностей этого смартфона стоит отметить 6,78-дюймовый дисплей FHD+ с частотой обновления 120 Гц, 12 ГБ оперативной памяти, 256 ГБ встроенной памяти и возможность расширения с помощью microSD до 1 ТБ. В качестве камеры в Oscal Tiger 12 используется аппаратное обеспечение Samsung, включая основную камеру ISOCELL GW3 на 64 МП и селфи-камеру на 13 МП с сенсором ISOCELL 3L6. Телефон также оснащен аккумулятором емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 33 Вт, обеспечивающим до 446 часов автономной работы, а также встроенной системой охлаждения с термогелем и охлаждающим графитом.

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Этот привлекательный смартфон можно приобрести по заманчивой цене $93,99 США до 29 ноября, 23:59 по тихоокеанскому времени. Oscal Tiger 12 доступен в цветах Flowing Purple, Cerulean Blue или Cloudwing Grey. На данный момент, кажется, доступна только версия с 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти. Также стоимость может варьироваться в зависимости от местоположения покупателя. При том, что цена не превышает $100 США, Oscal Tiger 12 является привлекательным доступным смартфоном на Android 13, заслуживающим внимания.