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СтарыйДед
Вышел смартфон Oscal Tiger 12 на базе MediaTek Helio G99 с 12 ГБ оперативной памяти
Как и его менее мощный брат, Oscal Tiger 12 работает под управлением DokeOS 4.0 на базе Android 13.

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Одним из самых популярных процессоров MediaTek Helio G99 обзавелся новым смартфоном бренда Oscal, который предназначен для молодежной аудитории и только что появился на AliExpress по очень привлекательной цене. Oscal Tiger 12, новинка с тремя уникальными цветовыми вариантами, обладает значительными улучшениями в области камеры по сравнению с предшественником, а также некоторыми незначительными улучшениями во всех других аспектах, включая увеличение производительности по сравнению с предыдущей моделью Oscal Tiger 10, оснащенной процессором Unisoc T606.

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Подобно своему менее мощному собрату, Oscal Tiger 12 работает на ОС DokeOS 4.0, основанной на Android 13. Среди других особенностей этого смартфона стоит отметить 6,78-дюймовый дисплей FHD+ с частотой обновления 120 Гц, 12 ГБ оперативной памяти, 256 ГБ встроенной памяти и возможность расширения с помощью microSD до 1 ТБ. В качестве камеры в Oscal Tiger 12 используется аппаратное обеспечение Samsung, включая основную камеру ISOCELL GW3 на 64 МП и селфи-камеру на 13 МП с сенсором ISOCELL 3L6. Телефон также оснащен аккумулятором емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 33 Вт, обеспечивающим до 446 часов автономной работы, а также встроенной системой охлаждения с термогелем и охлаждающим графитом.

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Этот привлекательный смартфон можно приобрести по заманчивой цене $93,99 США до 29 ноября, 23:59 по тихоокеанскому времени. Oscal Tiger 12 доступен в цветах Flowing Purple, Cerulean Blue или Cloudwing Grey. На данный момент, кажется, доступна только версия с 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти. Также стоимость может варьироваться в зависимости от местоположения покупателя. При том, что цена не превышает $100 США, Oscal Tiger 12 является привлекательным доступным смартфоном на Android 13, заслуживающим внимания.

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