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Touch ID, созданный Apple, на сегодняшний день доступен только на моделях iPhone SE. Он также есть на старых моделях iPhone 8 и некоторых моделях iPad. Технический гигант из Купертино отказался от использования Touch ID на iPhone X, представив вместо него камеру TruDepth в 2017 году. В настоящее время появились слухи, что, возможно, придется совсем попрощаться с культовой функцией Apple - Touch ID.
Touch ID стал первой надежной технологией аутентификации по отпечатку пальца, применяемой на смартфоне. Однако пользователь Weibo, считающийся экспертом в интегральных схемах, сообщил, что оборудование для производства необходимых для Touch ID iPhone чипов было окончательно отключено. Остальные блоки будут использоваться для третьего поколения iPhone SE. Таким образом, все надежды и слухи о якобы возвращении этой технологии на iPhone разрушены. Считается, что распознавание лиц с помощью камеры TruDepth так же безопасно, как и сканер отпечатков пальцев. Кроме того, по слухам, Apple также работает над встраиванием датчиков камеры TruDepth под экран будущих iPhone с целью предоставления большей площади экрана.
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Последние новости также подтверждает планы Apple отказаться от использования сканера отпечатков пальцев, так как недавние слухи указывают на то, что iPhone SE 4 будет иметь тот же дизайн, что и iPhone 14 с функцией Face ID. Если все эти слухи окажутся верными, то единственным способом вернуть Touch ID будет модель со старым экраном.