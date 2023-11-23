Сообщается, что оборудование для производства необходимых для Touch ID iPhone чипов было окончательно отключено.

Touch ID, созданный Apple, на сегодняшний день доступен только на моделях iPhone SE. Он также есть на старых моделях iPhone 8 и некоторых моделях iPad. Технический гигант из Купертино отказался от использования Touch ID на iPhone X, представив вместо него камеру TruDepth в 2017 году. В настоящее время появились слухи, что, возможно, придется совсем попрощаться с культовой функцией Apple - Touch ID.

Touch ID стал первой надежной технологией аутентификации по отпечатку пальца, применяемой на смартфоне. Однако пользователь Weibo, считающийся экспертом в интегральных схемах, сообщил, что оборудование для производства необходимых для Touch ID iPhone чипов было окончательно отключено. Остальные блоки будут использоваться для третьего поколения iPhone SE. Таким образом, все надежды и слухи о якобы возвращении этой технологии на iPhone разрушены. Считается, что распознавание лиц с помощью камеры TruDepth так же безопасно, как и сканер отпечатков пальцев. Кроме того, по слухам, Apple также работает над встраиванием датчиков камеры TruDepth под экран будущих iPhone с целью предоставления большей площади экрана.

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Последние новости также подтверждает планы Apple отказаться от использования сканера отпечатков пальцев, так как недавние слухи указывают на то, что iPhone SE 4 будет иметь тот же дизайн, что и iPhone 14 с функцией Face ID. Если все эти слухи окажутся верными, то единственным способом вернуть Touch ID будет модель со старым экраном.