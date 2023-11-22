Компания Northvolt утверждает, что достигла прорыва в технологии натрий-ионных аккумуляторов, позволив им достичь плотности энергии до 160 Втч/кг

В то время как крупные автопроизводители вроде Toyota вкладывают огромные суммы в разработку твердотельных аккумуляторов, которые все еще находятся в разработке, менее крупные компании работают, чтобы сделать уже существующую аккумуляторную технологию более доступной и практичной.

Отличным примером является шведская компания Northvolt, которая недавно объявила о значимом прорыве в области натрий-ионных аккумуляторов, что ставит эту технологию на одну полку с батареями LFP. Аккумулятор Northvolt на основе натрий-ионов обладает плотностью энергии в 160 Втч/кг, что сравнимо с LFP-батареями, обычно встраиваемыми в менее дорогие электромобили, хотя она проигрывает по показателю 200 Втч/кг высокопроизводительным NMC-батареям, таким как готовящийся к выходу на рынок Polestar 5.

реклама

Судя по всему, основным преимуществом химии натрия-иона Northvolt является ее способность балансировать плотность и доступность, что позволяет этой технологии демонстрировать лучшую экономическую эффективность по сравнению с NMC и более доступными LFP. Компания также утверждает, что технология на основе натрия-иона безопаснее при работе в различных температурных условиях, чем NMC или LFP.

Ключевым фактором успешного прорыва в производстве Northvolt является использование компанией патентованного катодного материала берлинской лазури для своих натрий-ионных аккумуляторов. Он не содержит таких проблемных элементов, как кобальт, литий, графит и никель, которые вращаются вокруг современных аккумуляторных технологий. Анод для этих батарей изготовлен из прочного углерода, который можно назвать древесным углем, и компания Northvolt подчеркивает, что это позволяет производить батареи, используя местные материалы.

рекомендации Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Достижение такого прорыва позволило компании Northvolt начать производство улучшенных натрий-ионных аккумуляторов, и в конечном итоге планируется интегрировать эту технологию в электромобили. Компания заявляет, что повышенная температурная безопасность химического состава делает его идеальным в более теплых климатических условиях, таких как на Ближнем Востоке или в Африке.